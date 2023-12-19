新华社科威特城12月18日电（记者尹炣）12月18日，习近平主席特使、全国人大常委会副委员长雪克来提·扎克尔在科威特首都科威特城出席科威特已故埃米尔纳瓦夫吊唁活动，科威特新任埃米尔米沙勒予以会见。

雪克来提·扎克尔表示，习近平主席已就纳瓦夫埃米尔逝世向你致唁电，并委派我作为他的特使来贵国出席有关吊唁活动。在此，我受习近平主席委派，以中国政府和人民名义对纳瓦夫埃米尔逝世表示沉痛哀悼，向科威特政府和人民及纳瓦夫埃米尔亲属致以诚挚慰问。

雪克来提·扎克尔说，纳瓦夫埃米尔深受科威特人民尊敬爱戴，生前积极致力于中科友好，为推动中科关系发展作出不懈努力。中方高度重视中科关系发展，习近平主席还就你继任科威特埃米尔发来贺电，我谨当面转达习近平主席对你的诚挚问候和良好祝愿。去年12月和今年9月，习近平主席同你两度会晤，为新时期中科关系发展指明了方向。中方愿同科方一道，推动中科战略伙伴关系不断取得新进展。

米沙勒埃米尔对习近平主席发来唁电和委派雪克来提·扎克尔副委员长作为特使前来吊唁表示衷心感谢，请雪克来提·扎克尔副委员长转达对习近平主席的亲切问候和崇高敬意。米沙勒埃米尔感谢习近平主席对他就任科威特埃米尔的祝贺，强调科方愿同中方共同努力，深化两国各领域合作，推动科中关系不断迈上新台阶。

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