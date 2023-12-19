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何立峰与俄罗斯副总理切尔内申科共同主持中俄总理定期会晤委员会第二十七次会议

2023年12月19日00:35 | 来源：新华网
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新华社北京12月18日电（记者冯歆然）国务院副总理、中俄总理定期会晤委员会中方主席何立峰同俄罗斯副总理、委员会俄方主席切尔内申科18日在北京共同主持中俄总理定期会晤委员会第二十七次会议。

何立峰指出，中俄经济互补性强，利益深度交融。今年以来，在两国元首的战略引领下，各层级交流更趋活跃，贸易合作成果丰硕，战略性大项目稳步实施，互联互通加快推进，金融、产能、科技、通信、海关、环保、城建等领域合作富有成效，展现出蓬勃的生机和活力。中方愿同俄方一道，进一步落实好两国领导人达成的重要共识，深入谋划好下一步合作重点，为中俄总理第二十八次定期会晤认真做好准备。要把准合作方向，加强统筹协调，保持双边贸易投资的良好势头。推进重点项目实施，积极拓展合作领域。及时有效解决合作中遇到的困难和问题，创造更好合作环境。进一步完善委员会机制建设，提升工作效能，推动合作不断取得新成果。

切尔内申科表示，俄方愿同中方保持密切沟通，推动俄中务实合作不断向前发展。

双方围绕经贸、工业、农业、科技、交通、金融等领域合作进行了深入沟通交流，达成一系列互利共赢的成果和共识。

(责编：卫嘉、白宇)

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