新华社北京12月18日电（记者冯歆然）国务院副总理、中俄总理定期会晤委员会中方主席何立峰同俄罗斯副总理、委员会俄方主席切尔内申科18日在北京共同主持中俄总理定期会晤委员会第二十七次会议。

何立峰指出，中俄经济互补性强，利益深度交融。今年以来，在两国元首的战略引领下，各层级交流更趋活跃，贸易合作成果丰硕，战略性大项目稳步实施，互联互通加快推进，金融、产能、科技、通信、海关、环保、城建等领域合作富有成效，展现出蓬勃的生机和活力。中方愿同俄方一道，进一步落实好两国领导人达成的重要共识，深入谋划好下一步合作重点，为中俄总理第二十八次定期会晤认真做好准备。要把准合作方向，加强统筹协调，保持双边贸易投资的良好势头。推进重点项目实施，积极拓展合作领域。及时有效解决合作中遇到的困难和问题，创造更好合作环境。进一步完善委员会机制建设，提升工作效能，推动合作不断取得新成果。

切尔内申科表示，俄方愿同中方保持密切沟通，推动俄中务实合作不断向前发展。

双方围绕经贸、工业、农业、科技、交通、金融等领域合作进行了深入沟通交流，达成一系列互利共赢的成果和共识。

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