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通讯：乒乓传友谊　热爱促相聚——北大乒乓球队在美参赛传承“乒乓外交”精神

2023年12月18日20:31 | 来源：新华网
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　　新华社美国安大略12月17日电 通讯：乒乓传友谊　热爱促相聚——北大乒乓球队在美参赛传承“乒乓外交”精神

　　新华社记者黄恒

　　日前，在美国加利福尼亚州安大略市的会展中心，上百张乒乓球台排开，2023年美国乒乓球公开赛如火如荼地进行着。

　　26号球台处，一对身着红色球衣的青年球手惹人注目。他们是代表北京大学乒乓球队参赛的学生吴伯涵和张誉文，正在进行自己的首场混双比赛。此次随北大乒乓球队来美访问，切磋球技是他们的任务之一，更重要的则是参加在美国华盛顿、旧金山、洛杉矶等多地举办的纪念中美“乒乓外交”52周年系列活动。

　　场地围栏外，人群中一位老者身材高大，穿着美国乒乓球队老款蓝色队服，正在津津有味地观赛，不时露出微笑。

　　这位老者是78岁的戴尔·斯威里斯，他既是当天老年组比赛的参赛运动员，也是当年“乒乓外交”的亲历者。他的夫人康妮是1971年随美国乒乓球队访华的运动员，戴尔本人则作为美国国家队队员，参加了1972年接待中国乒乓球队回访的全程。

　　“这是一件很酷的事情！”戴尔在接受记者专访时说，“当年我有幸与庄则栋、李富荣、张燮林、郑怀颖等乒乓球巨星乘坐同一架飞机在美国旅行。今天我们见到了刘伟和丁宁等运动员，见到了北大乒乓球队，他们在美国各地访问，就像当年一样。”

　　“乒乓球是桥梁，让不同社群的人们了解彼此、了解世界，我完全认同这一点。”戴尔说。通过乒乓球，他认识了“乒乓外交”时代的老一辈中国国手，又和现在已经成为北大教授的前世界冠军刘伟成了好朋友，更通过乒乓球，见证了中国数十年来的发展。

　　作为北大乒乓球队教练，刘伟告诉记者，此行带着青年球员来美，就是为了传承“乒乓外交”精神。“我想让这些学生更多了解关于‘乒乓外交’的佳话，在他们心里播下种子，也希望他们把‘乒乓外交’的精神传承下去。”

　　在刘伟看来，“乒乓外交”的精神是“友谊第一，比赛第二”，是“友谊的传承”。而传承的动力之一，正是来自中美两国人民对这项运动的热爱。

　　刘伟回忆起2006年她作为北大乒乓球代表团成员访美参赛、参与中美“乒乓外交”35周年纪念活动的场景。“那次127张球桌同时开赛，这次又有1000多名个人报名参赛”，她说，乒乓球在中国是国球，在美国也有越来越多的爱好者。“我觉得在‘乒乓外交’的精神里，享受这项运动带给大家的快乐，这是非常重要的一部分。”

　　作为乒乓球运动爱好者，北大社会学系87届毕业生杨晓雯特地从盐湖城飞到安大略观赛。她说，在犹他州，很多当地人家中都设有乒乓球桌，同时每年的美国乒乓球公开赛也吸引众多爱好者参与。

　　“乒乓球是一项能让大家互相了解、互相促进的运动。我认为，乒乓球将在助推中美民间交流方面发挥越来越重要的作用。”杨晓雯说。

　　“洛杉矶乒乓球协会”俱乐部成员、32岁的布鲁克·莱昂纳德已经打了10年乒乓球，并在社交媒体上创建了个人频道“乒乓周末”。“乒乓外交”这段历史对他来说很熟悉，他也希望美中友谊能够一直延续。

　　“没有乒乓球，我不可能认识那么多来自中国的朋友。”莱昂纳德说，“我希望推动乒乓球运动在美国的发展，相信未来乒乓球将继续帮助美中两国人民加深了解、增进合作。”

(责编：徐祥丽、刘慧)

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