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第22批赴黎巴嫩维和部队在任务区正式履职

2023年12月18日16:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革12月18日电 （记者薛丹 通讯员吴培晨、瞿发统、黄远利）近日，中国第22批赴黎巴嫩维和部队第二梯队205名官兵，采取空中运输与地面机动相结合的方式，经10余小时安全顺利地抵达任务区。至此，中国第22批赴黎巴嫩维和部队全部部署到位，正式履行为期一年的维和使命。

中国第22批赴黎巴嫩维和部队下辖3个分队共计410人，包括多功能工兵分队180人、建筑工兵分队200人和医疗分队30人，主要担负扫雷排爆、工程建筑、人道主义救援等任务。

抵达任务区后，赴黎维和部队展开了轮换交接工作，他们积极与联合国人员和当地政府进行工作对接，并与中国第21批赴黎维和部队进行了指挥权力交接仪式。

针对任务区形势，维和部队通过军人大会形式进一步统一官兵思想，围绕熟悉情况、进入角色、抓实训练等提出具体要求，并组织安全防卫训练和防空袭演练，为遂行维和任务开好局、起好步。

连日来，赴黎维和部队迅速进入战位，忠实履行使命。多功能工兵分队围绕扫雷资质认证展开岗前培训，邀请联合国地雷行动中心顾问进行专门授课，在专业训练场进行指导，进一步规范了扫雷排爆作业程序，为扫雷资质认证下步执行任务做好充分准备。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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