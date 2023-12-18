人民网讯 应埃及中国友好协会、伊朗中国友好协会邀请，中国人民对外友好协会（以下简称“全国对外友协”）会长杨万明率团于11月21日至29日访问埃及和伊朗。近日，杨万明结合此访，就中国与埃及、伊朗等阿拉伯、伊斯兰国家民间友好接受媒体采访表示，全国对外友协将更好统筹推进文化交流和友城合作，以“心相通”促进“利相融”、助力“国之交”，积极服务国家发展大局和总体外交全局，服务地方高质量发展和高水平开放。

杨万明表示，国与国关系发展的根基在于人民，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，也在于利相融。作为从事民间外交的全国性人民团体，全国对外友协此次应埃中友协、伊中友协邀请访问埃及和伊朗，就是为了从民间层面深入贯彻落实习近平主席与两国元首重要共识，深化中埃、中伊民间友好和地方合作，增进人民间相互了解与友谊，进一步夯实中埃、中伊全面战略伙伴关系的社会民意基础。

访问期间，全国对外友协代表团出席了埃中友协成立65周年庆祝活动、第十四届中伊两国友协年会，与埃中友协、伊中友协达成积极共识，将进一步密切合作，深化文化、教育、旅游、友城、青少年等领域合作，增进中国人民与埃及、伊朗两国人民间相知相亲。此访期间，代表团还出席了全国对外友协与陕西省政府、开罗省政府共同举办的中埃历史文化名城对话会，会见了埃及外交部，地方发展部，民航部和伊朗外交部，文化遗产、旅游和手工业部，伊斯兰议会伊中友好小组负责人，同埃及卢克索省、开罗省和伊朗德黑兰市、伊斯法罕省及伊斯法罕市领导就加强“一带一路”友城合作深入交流。

杨万明表示，此行让全国对外友协代表团深刻感受到埃及、伊朗两国各界对中国和中国人民的友好情谊，对中国经济社会发展成就和理念的钦佩和赞同，对中国国际影响力的高度认同。两国人士表示，中国取得的发展成就令人振奋，为埃及、伊朗等广大发展中国家树立了典范；中国式现代化前景令人鼓舞，将为各国人民实现现代化创造新机遇，提供新启示。两国政府、议会、民间等各界人士还在会见会谈中多次表示，中国在巴以冲突上的公正立场令人钦佩，期待和支持中方继续积极发挥大国影响力，维护国际公平正义。

杨万明指出，历史文化名城对话会是全国对外友协联合中外友城共同打造的文化交流品牌活动。此次，全国对外友协与两国友好省市共同举办中埃历史文化名城对话会，旨在弘扬中埃传统友谊，共同落实全球文明倡议，以互学互鉴促互利合作，以友好交流谋共同发展。

对话会上，各方高度赞同习近平主席提出的全球文明倡议，一致表示，作为文明古国，应从古老文明中汲取智慧，为应对人类面临的共同挑战贡献力量，并就加强地方交往、深化互利合作、促进文明互鉴等达成了积极共识。

谈及下一步与阿拉伯、伊斯兰国家民间友好工作，杨万明表示，阿拉伯、伊斯兰国家是中国的好朋友、好伙伴、好兄弟。明年是中阿合作论坛成立20周年，全国对外友协将落实首届中阿峰会成果，重点做好以下几方面工作：一是办好机制性活动，在阿拉伯国家举办第六届中阿友好大会、第四届中阿城市论坛，在中阿青年友好大使项目基础上，推动打造金砖国家青年友好大使项目；二是加强民间交往，与伊中友协在华共同举办中伊两国友协第十五届年会，加强文化、教育、旅游、友城等领域民间交流合作；三是开展文明对话，适时邀请阿拉伯、伊斯兰等国家友好组织和城市参与全国对外友协举办的文明古国友好组织对话会、历史文化名城对话会等活动，共同落实全球文明倡议，弘扬全人类共同价值。

杨万明说，欢迎社会各界共同关心和支持中国与阿拉伯、伊斯兰国家民间友好事业，促进中国与地区国家人民相互了解与友谊，携手推动构建更加紧密的人类命运共同体。

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