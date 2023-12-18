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综述：2023见证中国与海合会国家合作热度

2023年12月18日13:47 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得12月17日电 综述：2023见证中国与海合会国家合作热度

　　新华社记者胡冠

　　2023年，中国和海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国的合作热度不断上升，合作领域持续拓宽，合作成果不断涌现。

　　绿色能源合作成亮点

　　“我们对能与中国企业合作建设光伏电站感到骄傲。该项目将积极助力沙特实现碳减排目标。”提及与中国企业在总装机容量约2.6吉瓦的沙特阿拉伯阿尔舒巴赫光伏电站项目上的合作，项目业主方沙特国际电力和水务公司红海区执行副总裁法齐·赛义迪这样说。

　　海合会总部设在沙特首都利雅得，成员国包括沙特、巴林、阿曼、科威特、阿联酋和卡塔尔，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。绿色清洁能源合作已成为中国和海合会国家能源合作亮点，中国企业在沙特、阿联酋、卡塔尔等国家承建的光伏电站等成为当地清洁能源供给的主力。

　　前不久，由中国企业总承包的全球最大单体光伏电站——阿联酋艾尔达芙拉光伏电站全面竣工。该光伏电站可供20万户居民用电，每年将减少碳排放240万吨，使清洁能源在阿联酋总能源结构中的比重提高到13%以上。

　　与此同时，中国产新能源汽车在海合会国家受到青睐。在科威特，首辆电动公交车由中国金龙公司生产，于今年1月1日正式投入运营。在卡塔尔，目前纯电动公交车已占其公交车总量的80%，几乎所有纯电动公交车都是中国制造。驾驶中国产电动公交车的卡塔尔司机伊萨克·恩苏布加对记者说：“在这个国家，能源似乎用之不竭，但清洁能源肯定更好，人总要为长远打算。”

　　经贸、投资合作发展迅猛

　　“中国目前是海合会最大的贸易伙伴，双方经贸合作具有重要意义。”卡塔尔商工部副大臣苏尔坦·哈蒂尔10月在中国广州举行的中国-海合会6+1经贸部长会上致辞时说。

　　此次会议聚焦首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会经贸举措落实，就共同维护多边贸易体制、促进双向投资、深化产业链供应链合作、提升互联互通水平、推动能源转型等议题达成广泛共识。

　　沙特是中国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴，贸易促进投资，两国投资合作不断扩大。“过去一年，我们见证了中国和沙特实现多项投资合作，这让我们对两国投资领域合作的未来充满期待。”沙特投资部副大臣萨利赫·哈卜提10月在利雅得举行的第七届沙特阿拉伯“未来投资倡议”大会上接受新华社记者专访时说。

　　本月，中沙投资大会在北京举行。据沙特媒体报道，双方签署了60多份合作协议和备忘录，涉及能源、农业、旅游、矿业、金融、物流、医疗保健等众多领域。

　　中国与海合会其他成员国的经贸和投资合作均呈现积极增长态势。正如苏尔坦·哈蒂尔所说，海合会国家与中国的关系是国际合作的典范。

　　中国驻卡塔尔大使馆参赞杨松告诉新华社记者，中海峰会召开以来，中卡双方在落实中海峰会重要成果共识、推动中卡经贸合作新发展等方面取得积极成效和丰硕成果。目前，中国已连续三年保持卡塔尔最大贸易伙伴国、最大出口目的国和进口来源国地位。

　　旅游、金融合作多彩纷呈

　　今年8月，沙特航空开通至北京直航，这是自广州之后沙特开通的第二条直飞中国的客运航线。9月，中国与沙特签署文件，沙特正式成为中国公民出境团队游目的地。

　　“沙特成为出境团队游目的地，让我们有机会迎来更多中国游客，也让他们见证了沙特如何提供独一无二和充满活力的体验。”沙特旅游局亚太市场总裁哈桑·达巴格对吸引中国游客来当地旅游充满期待。据达巴格介绍，沙特的目标是在2023年接待35万人次中国游客，中国成为沙特排名前三的旅游客源国。

　　据初步统计，阿联酋迪拜今年前十个月吸引超过50万人次中国游客，同比增长278%。卡塔尔、巴林等国今年接待的中国游客数量也实现同比增长。

　　在金融领域，中国和海合会国家的合作呈现“多点开花”之势。中国进出口银行同沙特国家银行落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先满足中沙贸易项下的资金需求；香港交易所与沙特证交所签署合作备忘录，将在金融科技、互挂上市等领域探索合作机遇；沙特、阿联酋央行与中国人民银行新签、续签了双边本币互换协议……

　　阿拉伯谚语说：“语言是叶子，行动才是果实。”过去一年，中国和海合会国家各领域合作扎实推进、成果丰硕，未来必将迎来更多发展机遇、更广合作空间。（参与记者：尹炣、汪强、苏小坡、王海洲）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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