新华社北京12月18日电 17日公布的最新民意调查结果显示，日本首相岸田文雄所领导内阁的支持率继续走低，不支持率创下70多年来的最高纪录。执政党自由民主党的支持率也创十多年来新低。

日本《每日新闻》16日和17日所做民调显示，岸田内阁支持率比11月中旬下跌5个百分点，至16%，从“危险水域”跌入“下台水域”；不支持率上升5个百分点，达到79%，为这家媒体1947年开始这项调查以来最高。

在日本政坛，内阁支持率低于30%被舆论视为进入“危险水域”；进一步跌破20%，则被视为陷入“下台水域”。

另据日本共同社17日发布的最新民调结果，岸田内阁支持率再创这家媒体民调新低，下跌6个百分点至22.3%；不支持率上升8.7个百分点，至65.4%，创下新高。

执政党自民党的支持率同样急速下滑。《每日新闻》民调中，自民党支持率比上次减少7个百分点，跌至17%。共同社民调中，自民党支持率从34.1%落至26%。上述结果都是自民党2012年年底重新上台以来的最低纪录。

最新民调开展时，正值自民党派阀“黑金”丑闻持续发酵。民调结果显示，大约八成调查对象认为，秘密政治资金丑闻是日本政坛“重大”事件，且岸田缺乏处理这类事件的领导力。大约77%的人认为，自民党难以自己纠正错误；七成人认为，应该解散党内派阀。（惠晓霜）

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