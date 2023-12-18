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普京：当年对西方抱“天真”想法

2023年12月18日13:44 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月18日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京说，苏联解体后，他一度以为西方会放弃与俄罗斯对抗的路线，但事实证明这一想法太“天真”。

12月14日，俄罗斯总统普京在首都莫斯科举行的“年度盘点”活动上讲话。新华社记者曹阳摄

12月14日，俄罗斯总统普京在首都莫斯科举行的“年度盘点”活动上讲话。新华社记者曹阳摄

　　据俄罗斯媒体17日报道，普京在接受俄罗斯电视一台一名记者采访时说，苏联解体后，他原以为西方会认为俄罗斯已经“彻底转变”，“不会再有意识形态冲突，对抗的基础已经消失”。甚至当他看见西方支持俄罗斯国内恐怖主义和分离主义势力时，还认为那只是西方的“思维和行为惯性”，“他们只是习惯了与苏联为敌”。

　　普京说，这是“天真的想法”。现实情况是，西方“认为他们只需再稍微等待一段时间，也能让俄罗斯解体”。

　　普京在采访中还表示，俄罗斯无意与北大西洋公约组织开战。他说，“无论从地缘政治还是从经济、政治或军事利益而言，俄罗斯都没有理由与北约作战”。相反，北约持续“制造问题”，因为北约不想有俄罗斯这个竞争对手。

　　美国总统约瑟夫·拜登本月呼吁国会共和党人同意为乌克兰提供进一步军事援助时称，如果俄罗斯在俄乌冲突中取胜，就会进攻北约国家。普京回应称，这“纯属胡言”，拜登是为“错误的对俄政策寻找借口”。（惠晓霜）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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