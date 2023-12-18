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“中材有你”服饰文化秀 秀出真感情

2023年12月18日13:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾12月17日电（记者姜宣） 16日，由尼日利亚中国文化中心与中材建设尼日利亚公司、中国能建集团共同主办的“中材有你”服饰文化秀在尼日利亚中国文化中心举行，来自驻尼日利亚使馆、中国文化中心、中资企业等代表与尼日利亚各界友人约200人参加了活动。

中国驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大致辞 人民网记者姜宣摄

中国驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大致辞。人民网记者 姜宣摄

中国驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大表示，“人靠衣装马靠鞍”，服装是文化传统的一部分，服装秀是深受欢迎的娱乐活动，也是一种特殊的交流语言。此次服装作为中尼两国友谊的桥梁，促进了两国人民互相了解对方文化，交流思想，也对服装产业发展大有裨益。

中材建设尼日利亚公司总经理耿锋涛致辞 人民网记者姜宣摄

中材建设尼日利亚公司总经理耿锋涛致辞。人民网记者 姜宣摄

中材建设尼日利亚公司总经理耿锋涛表示，服装是一种文化，也是一种时尚，妆点生活的另一种语言，是生活永恒的主题。本次服装秀活动更好地展示了中尼两国优秀文化，加强了两国人民文化交流。

阿布贾大学政治经济学教授法罗克表示，中国文化源远流长，中国对世界的贡献巨大，“特别是‘一带一路’合作，我要举双手对这一伟大创举鼓掌，因为它为世界带来了共同繁荣、共同发展、共同幸福。”

活动以互相用对方的语言问候“您好”拉开序幕。随着悠扬的音乐响起，模特们迈着自信的步伐闪亮登场。一对中国小夫妻穿着传统服饰，再现了“一拜天地、二拜高堂、夫妻对拜”的场景，喜庆的氛围瞬间点爆；来自中国文化中心的尼日利亚师生们表演起太极拳来刚柔并济、松柔流畅；伊博族的小姑娘们表演了民族特色舞蹈，热情奔放、热力四射。

活动现场图。人民网记者 姜宣摄

活动现场图。人民网记者 姜宣摄

活动现场图。人民网记者 姜宣摄

活动现场图。人民网记者 姜宣摄

身穿土著服装参加演出的尼日利亚演员弗莱德感慨地说，中国服装真的太美丽了！真让人向往这个美丽而神秘的国度。“我深切感受到，一直以来中国对我们尼日利亚的帮助太大了，这一次服饰文化秀，不仅是一场文化交流活动，更是秀出了尼中两国人民的真感情。如果明年还举行，我一定要穿着中国的服装上台演出。”

(责编：曹欣悦、常红)

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