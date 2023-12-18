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布达佩斯中国龙年欢乐彩灯节开幕

2023年12月18日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布达佩斯12月17日电（记者禹丽敏）当地时间12月16日下午4点，匈牙利“中国龙年欢乐彩灯节”开幕式在布达佩斯动植物园举行，匈牙利当地媒体和国内主要媒体记者以及布达佩斯当地各界人士100余人参加活动。中国驻匈牙利使馆参赞孙杰、布达佩斯动植物园执行园长硕什·安德烈博士出席并致辞。

互赠礼物。人民网记者禹丽敏摄

互赠礼物。人民网记者 禹丽敏摄

孙杰参赞在致辞中表示，2024年是中国的龙年，也将是中匈建交的75周年，是两国关系中十分重要的年份，两国将举办更多、更精彩的文化交流活动，增进相互了解，促进民心相通，巩固两国之间的传统友谊。

硕什博士表示，在欧洲许多人甚至可能没有意识到中国灯笼的创作艺术潜力有多大，而中国的艺术家以精湛的技艺几乎可以创造任何形状的灯笼，令人惊叹。这次中国龙年欢乐彩灯节中，也加入了诸多匈牙利文化元素，令参观者得以充分体验中匈文化的完美交融。

活动现场。人民网记者禹丽敏摄

活动现场。人民网记者 禹丽敏摄

参加此次灯节的四川自贡彩灯为我国国家级非物质文化遗产，以其色彩绚烂、造型丰富、构思巧妙、气势恢弘而闻名。除了“龙”为主题的大型彩灯之外，灯节中还有许多其他动植物作品，如竹子、大熊猫、大象、北极熊、老虎家族、松鼠、火烈鸟、孔雀等，与布达佩斯动植物园的动植物互相呼应。

活动现场。人民网记者禹丽敏摄

活动现场。人民网记者 禹丽敏摄

活动现场。人民网记者禹丽敏摄

活动现场。人民网记者 禹丽敏摄

据了解，“中国龙年欢乐彩灯节”的活动时间为12月16日至2月24日，同时覆盖了匈牙利的圣诞节和中国的春节。灯节期间还将特别安排中国春节民俗文化展示、节庆文艺表演以及美食欣赏等精彩活动。此次灯节也成为即将到来的中匈2024年系列精彩人文交流活动的预热前奏。

(责编：曹欣悦、常红)

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