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巴西里约华侨华人向当地弱势群体奉献爱心

2023年12月18日08:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢12月16日电 （记者陈海琪）当地时间12月16日，由巴西里约热内卢华侨华人发起的“赠人玫瑰，手留余香”爱心捐赠仪式在里约市举行。

仪式上，当地华侨华人向里约市25个受捐助单位捐赠了800个食品篮、300份巧克力以及玩具等物品，助力当地弱势群体改善生活。88位捐赠者主要来自里约州的华人社区，有多名侨领参与其中。受捐助单位主要包括里约盲人福利院、儿童残障教育中心、癌症儿童救助所、老人院等福利慈善机构。

活动组织者与受捐助单位代表在捐助活动现场。人民网记者 陈海琪摄

活动组织者与受捐助单位代表在捐助活动现场。人民网记者 陈海琪摄

儿童残障教育中心负责人胡里奥感谢华人社区的慷慨捐赠，表示在新年到来之际，儿童残障教育中心的孩子们很高兴能够收到中国朋友的礼物，希望巴中友谊可以一代代传承下去。

儿童残障教育中心负责人胡里奥向捐赠方表示感谢。人民网记者 陈海琪摄

儿童残障教育中心负责人胡里奥向捐赠方表示感谢。人民网记者 陈海琪摄

捐赠活动中方发起人之一的孙特英女士表示，感谢广大侨胞对此次爱心捐赠的大力支持。此次活动不仅传递了温暖和希望，同时也凸显了中巴两国人民的友好情谊，有助于进一步提升华侨华人在巴西的良好形象。

捐赠活动中方发起人之一的孙特英女士在捐赠活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

捐赠活动中方发起人之一的孙特英女士在捐赠活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

(责编：曹欣悦、刘慧)

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