人民网里约热内卢12月15日电 （记者时元皓）拉巴斯消息：当地时间12月15日，由中企承建的玻利维亚碳酸锂厂项目竣工仪式在玻利维亚南部波托西省举行。玻利维亚总统阿尔塞出席仪式。

阿尔塞表示，该项目的竣工标志着玻利维亚正式进入锂工业化进程，是玻利维亚经济史上迈出的重要一步。阿尔塞向参与工程建设的人员表示感谢。

该碳酸锂厂项目位于波托西省的乌尤尼盐沼区，隶属于玻利维亚锂矿总公司，项目总包方为中国机械设备工程股份有限公司，中铁九局大连分公司承担土建工程的施工任务，包括生产厂房、原盐仓库、转运站、变配电室等建设。

玻利维亚碳酸锂厂项目一角。中铁九局供图

中铁九局南美区域项目经理部朱立春表示，项目启动以来，企业积极践行共建“一带一路”倡议，坚持高标准、可持续、惠民生目标，克服新冠疫情影响，创新属地管理模式，彰显了中企责任担当和良好品牌形象。

竣工仪式现场。中铁九局供图

据介绍，项目整体已于今年7月25日完成临时验收，现处于最终交验整改期，预计在近期交付投产，完全投产后预计产能为每年1.5万吨碳酸锂。

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