人民网迪拜12月16日电 （记者管克江）南非国民议会事务委员会主席弗洛里克12月13日率代表团访问阿联酋中国和平统一促进会。

与会代表合影。阿联酋中国和平统一促进会供图

阿联酋中国和平统一促进会（阿统促会）会长陈志祥表示，中国和平统一促进会的宗旨是高举爱国主义旗帜，团结一切拥护中国和平统一的海内外同胞，推动台湾海峡两岸的民间交流与往来，反对制造“台湾独立”“两个中国”“一中一台”等分裂中国的活动，促进早日实现中国和平统一。成立以来，阿统促会广泛团结侨胞，不断壮大旅阿反“独”促统力量，加强与港澳台籍侨胞及与其他国家华侨华人的交流往来，为推动两岸关系和平发展以及促进两岸沟通交流做了大量工作。愿加强与南非国民议会等各国机构合作，共同为世界和平发展和人类进步事业作出贡献。

弗洛里克表示，在两国领导人战略引领下，南非与中国关系进入“黄金时代”。非中关系建立在团结、友谊和相互尊重基础上。中国是非洲实现现代化不可缺少的重要合作伙伴，非中永远是好朋友、好伙伴、好兄弟。

弗洛里克强调，南非坚定恪守一个中国原则，主张世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，愿同中方坚定支持彼此维护国家主权、安全和发展利益，加强国际多边协作，共同发出发展中国家的声音。

弗洛里克赞赏阿统促会为推动两岸关系和平发展和中阿交流与合作所作积极贡献，期待双方在经贸、旅游、文化、科技等方面加强交流合作。

南非中华两岸侨商联合会会长庄斌武、阿统促会执行会长兼秘书长符永美等参加交流活动。

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