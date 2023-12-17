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中国学者：金砖机制是真正面向未来的框架

2023年12月17日09:35 | 来源：新华网
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新华社多哈12月16日电（记者汪强）苏州大学讲座教授、全球化智库副主任高志凯日前在卡塔尔举行的多哈论坛上指出，金砖机制是真正面向未来的框架，代表着未来发展机遇。

高志凯在多哈论坛《金砖国家在多极国际秩序中不断上升的影响力》主题研讨会上说，我们生活在一个多极化世界，多极化是一个事实，一个大趋势，并非梦想，或是战略计划。在这样的背景下，“我认为金砖国家机制真正展示了生命力和可持续性”。

高志凯认为，金砖机制是一个平等、协商和共识的框架，而非地缘政治框架。它致力于合作，为和平稳定做出贡献，努力让所有成员国摆脱贫困，推动进步。

在高志凯看来，“金砖机制很有生命力”。金砖机制成员国来自不同大陆，有不同的政治制度，不同的意识形态，不同的信仰，但这不是问题，金砖机制是团结的框架，可以克服多样性或者分歧，以实现共同目标。金砖机制不是在地缘政治框架内考虑问题，不是为了与任何人对抗或冲突，而是要促进经济发展，克服经济逆境。

关于七国集团与金砖机制的关系，高志凯说，不管有没有七国集团，金砖机制都会存在，因为金砖机制成员国想要独立平等，希望与七国集团一样在国际舞台上发声。每次七国集团试图对世界其他国家发号施令，实际上促使金砖成员国站出来，在国际舞台上发声。对想要加入金砖机制的国家来说，这个机制是一个平等的平台。

“金砖机制是一个真正面向未来的框架，代表着未来的发展机遇。我希望七国集团能接受这样的事实：金砖机制已经存在，金砖机制正在发展壮大，其影响力也会越来越大。”高志凯说。

多哈论坛一般每年举办一届，主要聚焦地区和国际形势、全球挑战等议题。日前闭幕的本届论坛围绕巴以冲突、地缘政治、能源安全、可持续发展、数字经济等议题展开了讨论。

(责编：王禹蘅、崔越)

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