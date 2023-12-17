新华社日本新潟12月16日电（记者郭丹 胡晓格）为纪念日本前首相田中角荣逝世30年，由中国驻新潟总领事馆、中国公共外交协会、田中角荣纪念馆共同主办的田中角荣逝世30年追思会暨中日关系研讨会16日在日本新潟县举行。

中国驻日本大使吴江浩在致辞中表示，田中角荣前首相是中国人民的老朋友，也是中国人民熟知和敬重的日本政治家。我们不会忘记，毛泽东主席、周恩来总理同田中首相等两国老一辈领导人作出恢复中日邦交正常化的重大决断，开启了两国和平友好、合作共赢的新篇章。我们对老一辈领导人最好的缅怀，就是珍惜中日关系今天的发展成就，进而努力开创新时代中日关系的美好未来。

日本外务大臣政务官高村正大在视频致辞中表示，希望本次研讨会在缅怀田中角荣的同时也再次确认日中联合声明所确定的原则，这对于推动和实现日中领导人达成的共识有积极意义。

中国公共外交协会副会长邱小琪在发言中表示，中日双方应本着“以史为鉴、开辟未来”的精神，重温邦交正常化初心，坚定发展睦邻友好决心，将“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识体现到具体政策和实际行动中，推动中日关系健康稳定发展。

田中角荣纪念馆理事长、田中角荣之女田中真纪子在会上生动讲述父亲1972年访华前后的往事。新潟县知事花角英世表示，作为田中角荣故乡的地方知事，未来将继续力促日中地方交流与友好。

会上，中日学者围绕落实两国领导人旧金山会晤重要共识、全面推进战略互惠关系、构建契合新时代要求的中日关系展开了讨论。

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