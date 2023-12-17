新华社布达佩斯12月16日电（记者陈浩）2024年匈牙利布达佩斯“欢乐春节”中国龙年彩灯节16日在布达佩斯动物园的穹顶生物馆拉开帷幕。数百件来自中国自贡的非遗彩灯艺术作品打造出一个璀璨夺目、美轮美奂的梦幻世界。

中国驻匈牙利大使馆参赞孙杰在彩灯节开幕式上致辞说，2024年是中国农历龙年，也是中匈建交75周年，两国将举办更多精彩的文化和人文交流活动，以增进相互了解，促进民心相通，发展传统友谊。此次以“龙”为主题的彩灯节，不仅是中国传统文化与艺术结合的精彩展示，也是新的一年里丰富多彩的中匈文化交流活动的首秀。

布达佩斯动物园自然保护与动物卫生处处长绍什·安德烈表示，中国彩灯创作艺术潜力巨大，在中国艺术家的精湛技艺下，彩灯几乎可以创造出任何形象，令人惊叹。

据介绍，本次彩灯节将持续至明年2月24日。除龙年主题造型的大型彩灯外，此次彩灯节还展出大熊猫、大象、北极熊、松鼠、火烈鸟、孔雀等造型的作品，与穹顶生物馆中的动物交相呼应，旨在呼吁人们重视动物保护，与大自然和谐相处。

(责编：杨光宇、胡永秋)