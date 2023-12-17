本报记者 李志伟 张梦旭 陈尚文

12月15日，国家主席习近平向美中贸易全国委员会成立50周年庆典致贺信，向委员会及全体成员表示祝贺，向长期关心和支持中美经贸合作的美国各界人士致以诚挚问候。习近平主席的贺信引发两国人士热烈反响。接受本报记者采访的两国人士认为，美中贸易全国委员会为推动两国关系发展和经贸合作作出了积极贡献。双方进一步加强经贸合作，对两国人民和全世界都具有重要意义。

“推动两国关系取得新进展”

习近平主席指出，当今世界正经历百年未有之大变局，中美能否携手合作，共迎挑战，事关两国人民利益，影响人类前途命运。前不久，我在旧金山同拜登总统举行会晤，就事关中美关系发展的重大问题深入交换意见，达成重要共识。中方愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，同美方相向而行，落实好旧金山会晤成果，推动中美关系健康、稳定、可持续发展。

“习近平主席和拜登总统在旧金山成功会晤，为处在关键时刻的中美关系增添稳定性，为变乱交织的世界注入正能量。”中国驻美国大使谢锋表示，习近平主席的贺信展现了对美中贸易全国委员会的高度重视、对加强中美经贸合作的殷切期待，表达了中方推动中美关系健康、稳定、可持续发展的积极态度。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，50年来，该委员会支持在华经营的美国企业、扩展美中经贸合作的使命没有改变。历史表明，经济是全球地缘政治稳定的基础，而破坏经济相互依存的企图可能导致全球地缘政治动荡。“推动两国关系取得新进展，不仅有利于美中两国以及两国人民，也有利于全世界。”

美国密歇根中国创新中心前顾问汤姆·沃特金斯说，美中经贸合作让两国人民及全人类受益，两国在应对全球重大问题中发挥着重要作用。美中两国相互理解和尊重是让两国关系充满活力的重要保障，希望双方继续沟通、交流、合作，给世界带来更多稳定和繁荣。

美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特表示，美中贸易全国委员会在美中关系中发挥了积极作用，是两国发展经贸关系的重要桥梁。“双方进一步加强经贸合作，对两国人民具有重要意义。习近平主席的贺信将激励我们继续努力，找到更好的合作方式。”

“看到了巨大的增长和发展机遇”

中美经贸关系是两国关系的重要组成部分，为两国人民带来了许多实实在在的福祉。习近平主席强调，中国式现代化将为包括美国企业在内的各国企业带来更多机遇，中美加强经贸合作潜力巨大、空间广阔、前景可期。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，两国元首向美中贸易全国委员会成立50周年庆典致贺信，真切展现了两国元首旧金山会晤达成的共识。“令我印象深刻的是，习近平主席在贺信中指出，中国将坚定不移推动高质量发展，坚定不移推进高水平对外开放，打造市场化、法治化、国际化的营商环境。这有利于提升美国企业对中国市场的信心。中国正竭尽所能地创造便利化营商环境，美国企业能够从中受益。”

通用电气医疗全球执行副总裁张轶昊认为，经贸合作一直是中美关系的压舱石。各国和中国之间的供应链联动、融合创新，不仅可以帮助跨国企业构建更可靠、更安全且更具韧性的供应链体系，还能带动供应链伙伴实现创新成长。

霍尼韦尔相关负责人余锋表示，中国在数字经济和能源转型等领域的机遇给企业带来广阔的发展前景。霍尼韦尔进入中国市场近90年，已形成了从生产制造、技术研发到采购和供应链的全价值链本地化布局，致力于为中国客户和相关行业可持续发展贡献力量。

“中国是非常重要的市场，我们在这里看到了巨大的增长和发展机遇。”星巴克全球首席执行官纳思瀚表示，2012年，星巴克在云南建立了“咖啡种植者支持中心”，超过3万名咖农接受了专业培训和技术支持。今年9月，星巴克中国咖啡创新产业园在江苏昆山成立。“这标志着中国市场在我们全球各市场率先实现‘从生豆到咖啡’垂直产业链的规模化整合。我们对中国市场满怀信心，正全速发展在中国的业务并扩大投资。”

“一个更加积极的未来就在前方”

美中贸易全国委员会成立于1973年，总部位于首都华盛顿，是中美两国建交前美方专门成立的民间对华贸易组织，长期致力于推动中美关系发展和两国经贸合作。习近平主席表示，五十年栉风沐雨，半世纪互利同行。希望美中贸易全国委员会及会员企业继续在中美两国之间搭建更多友好交往的桥梁，编织更多务实合作的纽带，为中美谱写下一个五十年合作共赢新篇章贡献力量。

艾伦表示：“我们将共同努力，未来继续推动美中经贸合作，这也是我向美国企业作出的保证。”

美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙表示，很多美国企业从对华业务中获利颇丰，在可预见的未来，中国市场仍然在美国企业总体业务中保持重要地位。经贸合作是美中关系的重要组成部分。“过去几十年的历史证明，当美国和中国进行沟通、相互接触时，就能提振各国信心，让世界相信，一个更加积极的未来就在前方。作为世界前两大经济体，美国和中国需要共同努力。”

美国新墨西哥州立大学教授肯尼思·哈蒙德表示，美中贸易全国委员会成立50年来，美中关系更加紧密地交织在一起，给太平洋两岸的人民带来福祉。“未来充满挑战，也充满巨大机遇。美中双方应通过合作推动解决两国关系以及世界和平与发展面临的重大问题。”

谢锋表示，50年来，美中贸易全国委员会为促进中美交流合作发声，为推动两国贸易投资尽力，为中美经贸合作和中美关系发展作出积极贡献。相信并期待美中贸易全国委员会将带领会员企业，把握市场经济规律，把握两国经贸合作互利共赢本质，把握两国和平共处的历史逻辑，弘扬优秀企业家精神，共同谱写下一个五十年合作共赢新篇章。

（本报华盛顿、北京12月15日电）

《 人民日报 》（ 2023年12月17日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)