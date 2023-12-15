人民网布达佩斯12月14日 （记者禹丽敏）当地时间12月14日，匈牙利“中国文学读者俱乐部”读书分享活动第七期在布达佩斯举办。活动由中国作家协会、Geopen出版社支持，布达佩斯中国文化中心和匈牙利“中国文学读者俱乐部”联合主办，分享主题为刘震云作品《吃瓜时代的儿女们》（匈文版）专题赏析。

匈文版《吃瓜时代的儿女们》。摩尔多瓦尼·巴尔纳巴斯摄

著名汉学家、翻译家，同时也是该书的译者宗博莉·克拉拉主持了读书分享会，并特邀Geopen出版社主编巴拉兹·埃娃，汉学家、社会学家、帕兹马尼彼得天主教大学文学院中文系助理教授古利亚斯·安奈特博士作为嘉宾参与讨论。

本书译者宗博莉·克拉拉主持读书分享会。摩尔多瓦尼·巴尔纳巴斯摄

中国当代著名作家、茅盾文学奖获得者刘震云通过视频的方式向匈牙利读者推荐了自己的匈文版新作。他自信的态度和幽默的话语得到了现场观众的积极响应。通过镜头，刘震云介绍了他的《一地鸡毛》《一句顶一万句》《我不是潘金莲》等代表作品，以及新作《吃瓜时代的儿女们》。他还简单介绍了文学作品与影视作品的关系，以及文学作品影视化的心得体会。

刘震云通过视频介绍小说。摩尔多瓦尼·巴尔纳巴斯摄

埃娃介绍了作品从中文翻译到匈牙利文过程中的一些难点，她同时介绍了网络流行语“吃瓜”和“吃瓜时代”的特定含义，对作品探讨互联网时代深刻改变人与人的利益关系进行了解析。

埃娃介绍作品。摩尔多瓦尼·巴尔纳巴斯摄

资深汉学家安奈特博士则从中国文学创作传统角度切入，阐明了中国小说是对现实的自我反思。她指出，中国人善于理性地思考问题，并通过小说、小品等语言艺术反馈到现实中寻求纠正。

安奈特博士分享读书体会。摩尔多瓦尼·巴尔纳巴斯摄

活动吸引了40余位当地市民参与。摩尔多瓦尼·巴尔纳巴斯摄

活动吸引了40余位当地市民参与。这也是匈文版《吃瓜时代的儿女们》第一次与读者见面。匈牙利读者阿提拉·恰巴·祺斯表示，听完介绍，他觉得这本书很有趣，非常期待买来读一读。

即日起匈文版《吃瓜时代的儿女们》将在匈牙利书店全面上架。

(责编：崔译戈、吴成良)