姚铃

今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。12月7日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见来华举行第二十四次中国—欧盟领导人会晤的欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。习近平主席指出，中国正在推进高质量发展和高水平开放，愿将欧盟作为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可信伙伴，追求互利共赢，实现共同发展，为中欧经贸合作在下一个20年继续健康稳定发展指明了方向。

20年来，在双方领导人的战略引领下，中欧经贸合作发展迅速、成果丰硕，双方经贸关系日益巩固。

中欧互为最重要的贸易伙伴。欧盟是我国的第二大贸易伙伴、第二大进口来源和第二大出口市场，而我国则是欧盟的第二大贸易伙伴、第一大进口来源和第三大出口目的地。2003—2022年，我国与欧盟的贸易从1252亿美元增加到8473亿美元，日均贸易额从3亿美元增加至23亿美元。今年1—11月，受全球贸易低迷等因素影响，中欧贸易额虽出现下滑，但降幅逐月收窄，尤其我自欧盟进口同去年基本持平，显示较强韧性。

欧盟企业持续看好中国市场。20年来，欧盟对华直接投资存量从2002年底的331亿美元增加至2022年底的1572亿美元。2022年，欧盟对华直接投资额100亿美元，同比增长96.7%。2023年前9个月，作为欧洲对华投资主要来源，法国、荷兰对华直接投资分别同比增长121.7%和32.6%，继续保持强劲增长。2022年以来，包括宝马、大众、斯特兰蒂斯等汽车企业，以及巴斯夫等化工企业在内的多家欧洲大型跨国公司加大了对中国市场的投入；欧洲中小企业同样重视中国市场，包括数字企业达索系统、家电企业赛博等法国代表性企业均与中国企业达成了合作项目。

我国对欧投资存量突破千亿美元。2003—2022年，我国企业对欧盟直接投资存量从4亿美元增加至1012亿美元，年均对欧盟投资流量从1亿美元水平增加至55亿美元水平。据商务部统计，截至2022年末，我国共在欧盟设立直接投资企业超2800家，覆盖欧盟的全部27个成员国，雇佣外方员工超27万人。我国直接投资存量超过百亿美元的欧盟成员国有4个，分别为荷兰（283亿美元）、卢森堡（205.5亿美元）、瑞典（186.7美元）和德国(185.5亿美元），近年来，新能源领域逐渐成为我国企业在欧盟投资的新亮点。

中欧经济具有高度互补性。我国超大规模市场，对于欧盟经济增长至关重要。我国推进高质量发展和高水平开放，将为包括欧盟在内各国经济发展带来新的机遇；而欧盟作为全球主要发达经济体，以及4.5亿人口的统一大市场，对于我国推进中国式现代化同样意义重大。本次中国—欧盟领导人会晤就深化双方经贸合作达成一系列重要共识，双方应进一步增进相互理解、抓好相关成果落地，继续推动制造业、农业等传统领域合作，拓展绿色发展、数字经济和服务业等领域合作，加强高质量共建“一带一路”同欧洲“全球门户”计划对接，为中欧全面战略伙伴关系发展注入新动力。

（作者是商务部国际贸易经济合作研究院欧洲所所长）

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