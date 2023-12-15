新华社迪拜12月15日电 特稿：喜忧参半，希望犹存——全球气候治理进程翻开新篇章

新华社记者郭爽 邰背平 王燕

国际社会关于应对气候变化的《巴黎协定》日前迎来达成8周年纪念，已在阿联酋迪拜密集进行两周的联合国气候谈判却跌入谷底。分裂又对立的立场，让《巴黎协定》首次全球盘点成果“命悬一线”，本该在12日当天落幕的《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）一度处于“失败边缘”。

扶大厦之将倾。各方谈判代表、参与全球盘点的协调员彻夜无眠，加紧磋商；大会主席团队、《公约》秘书处全力斡旋，中国等主要缔约方积极提供解决方案，为人类共同命运积极对话。

13日，当清晨曙光再现，“共建更加清洁美丽世界”的愿景终于明朗。尽管案文并不完美，发展中国家的诉求仍未得到充分回应，但各缔约方最终就《巴黎协定》首次全球盘点、减缓、适应、资金、损失与损害、公正转型等多项议题达成“阿联酋共识”，开启全球气候治理进程新篇章，向《巴黎协定》确定的目标迈出坚实步伐，更向国际社会发出强有力的积极信号。

依照联合国秘书长古特雷斯的说法，“在我们这个四分五裂的世界，COP28可以表明，多边主义仍是人类应对全球挑战的最大希望”。

为“阿联酋共识”骄傲

“请《巴黎协定》缔约方会议通过文件FCCC/PA/CMA/2023/L.17中题为‘首次全球盘点成果’的决议草案。”COP28主席苏尔坦·贾比尔于当地时间13日11时许在大会闭幕全体会议上宣布，“没有人反对，就此决定。”

翘首以盼的各界代表、媒体记者、观察员及利益相关方纷纷起立，掌声不息；夜以继日奋战在一线的谈判代表相拥祝贺，喜极而泣。这一成果来之不易，许多人曾断言不可实现，但“我们团结，行动，（最终）实现了目标”，苏尔坦说。

“这是一个加强的、平衡的，但毫无疑问是历史性的加速气候行动的一揽子计划，这就是阿联酋共识。”他说，“为确保人类和这个行星拥有更美好的未来，我们全力以赴。我们应该为这一历史性成就骄傲。”

国际社会普遍认为，COP28是全球气候治理进程中一次重要会议。大会就启动损失与损害基金等重要议题达成一致，在全球适应目标框架、公正转型路径工作方案等方面实现突破。大会还完成《巴黎协定》首次全球盘点，总结了成绩和缺口，进一步巩固了全球不可逆转的绿色低碳转型趋势。

“中方认为，大会基本达到预期。”出席COP28中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民对新华社记者说，大会取得的一系列成果展现了当前国际社会共同应对气候变化的努力，也反映了各方愿意坚持多边主义，积极展现更多灵活性、建设性的趋势。大会取得的这些成果符合中方倡导的生态文明理念。

关键在务实行动

人类历史上有记录以来最热的一年即将结束，但“为什么气候变化我们看得见，你们（发达国家）却看不见”，非洲民间环保组织在会场外唱着民谣，“我们要气候正义，要增加适应资金，要你们兑现诺言，就是现在”。

发展中国家是气候变化的最大受害者，在这一问题上，发达国家负有历史责任、法律义务和道义责任。英国《自然·可持续发展》杂志刊发研究显示，全球约90%的过量碳排放源自美国等发达国家。

根据《公约》及其《巴黎协定》确立的公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，以及国家自主贡献等制度安排，发达国家必须要发挥带头作用，率先大幅减排并尽早实现净零排放，在能源转型等关键行动上加大速度和力度，尽快兑现并切实增强对于发展中国家的资金、技术和能力建设支持的规模和力度，为发展中国家实现可持续发展提供应有的空间和必要支持，更加积极回应发展中国家的关切，确保全球实现公正转型。

首次全球盘点显示，全球在实现《巴黎协定》目标方面取得了实质性进展，但距离目标仍有差距，特别是对气候变化负有最大责任的发达国家在履行减排义务并向发展中国家提供资金、技术及能力建设支持等方面还存在严重缺口，为履行气候责任和义务所付出的实际行动还严重不足，有关国家产业、贸易等单边措施进一步增加全球气候目标实现难度。

“很遗憾，在目前的减缓、适应和资金等全球气候治理进程中，广大发展中国家的很多关切还没有得到充分重视和解决。”赵英民说，“中方认为，应对气候变化问题必须雄心与务实兼备，关键在于务实行动，在于兑现作出的承诺，在于与雄心相匹配的实施手段的切实到位。”

“发达国家的‘脱口秀’现在已经结束，是时候履行我们签署的协议了。”马拉维能源部部长易卜拉欣·马托拉接受新华社记者采访时说,“应对气候变化需要全世界共同行动”，“我们应以行动为本，而非口头承诺”。

多边主义是唯一出路

本次大会被称为近年来“最困难”的一届。中国气候变化事务特使解振华在大会闭幕当天指出，在最困难的时刻，中方和其他缔约方一道积极推动对话磋商，积极提供各方都能接受的解决方案，最终推动大会取得了成功。

“人类只有一个地球家园。面对全球气候危机，国际社会必须团结协作、共同应对，共同抵制影响全球气候努力的单边措施。”赵英民在发言中指出，“中国将致力于推动构建人类命运共同体，维护多边秩序和规则，统筹环境与发展，重信守诺推动落实《巴黎协定》。中国将坚定实施积极应对气候变化国家战略，落实‘双碳’目标，大力发展可再生能源，与各方广泛开展气候变化国际合作，在努力实现‘双碳’目标的同时，为全球应对气候变化作出中国贡献。”

在大会闭幕全体会议现场，中方呼吁取得广泛共识。多方代表明确表示，“我们认同中国”。

作为世界上最大的发展中国家，中国加入《巴黎协定》以来，实施了一系列积极应对气候变化战略、措施和行动，深度参与全球气候治理，应对气候变化取得了积极成效。

在帮助其他发展中国家提高应对气候变化能力方面，中国早已“实实在在地行动”。在中国和其他国家的共同努力下，全球可再生能源的可及性和商业化取得了积极进展。正是由于中国大力发展可再生能源，全球风电成本降低了80%，光伏发电成本降低90%，这对推动全球可再生能源的发展、实现能源转型作出了重大贡献。

“我想向中国政府在过去几十年向埃及提供的支持表示感谢。”埃及电力与可再生能源部副部长艾哈迈德·穆罕默德·马西纳说，中国方案“对全球能源转型和气候治理都具有重要意义，为非洲和阿拉伯国家推动能源转型、加快经济发展、改善生态环境提供了可行的解决方案”。

面对全球气候变化挑战，多边主义是解决气候变化问题的唯一出路。单边主义、逆全球化和贸易壁垒将使全球产生大量不必要的碳排放，拉“小圈子”，借气候之名实施保护主义和单边措施，都将严重损害全球合作应对气候变化的互信和动力。

“首次全球盘点是一次契机，将对下一步在《公约》及其《巴黎协定》确定的原则和目标下，推动多边主义、推进国际社会团结合作、共同应对人类挑战发挥重要作用。”赵英民说。（参与记者：陈梦阳、罗晨、王东震、余福卿、苏小坡）

(责编：崔译戈、吴成良)