新华社北京12月15日电 美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文14日访问以色列，会晤以总理本雅明·内塔尼亚胡。就以军在加沙地带的军事行动，美方呼吁以方调整策略，转为“低强度、高精度”的打击。

美以说法各异

白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比说，沙利文当天与以方讨论以军在加沙地带军事行动“可能的转变”，呼吁以方把当前的“高强度”军事行动转为“低强度”精准打击，但没有设定时间表。

美国政府一名不愿公开姓名的高级别官员告诉路透社记者，沙利文与以方会晤以及美以高层先前的会晤和通话确有涉及以军策略转变的讨论，美方更倾向于把当前“快节奏、高强度”清剿巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事行动最终转为针对高价值目标、根据情报发起突袭等“低强度”行动。

美国总统约瑟夫·拜登12日说，以色列因“无差别轰炸”加沙地带正失去国际社会支持。拜登14日被问及是否希望以军在年底前结束军事行动，回答说，希望以军更多关注平民生命安全，不是停止打击哈马斯，“而是更加小心”。

不过，对于是否调整军事行动策略，以方没有给出明确说法。以色列国防部长约亚夫·加兰特在会晤时告诉沙利文，以军打击哈马斯的军事行动“还将持续数月”，以色列最终将获胜并摧毁哈马斯。

以色列总理府14日在一份声明中说：“我们将比以往更加坚决地继续战斗，直至消灭哈马斯取得绝对胜利。”

以军继续报复

以军14日继续在加沙地带的军事行动，不仅密集轰炸北部加沙城宰通等多个城区，还袭击南部城市汗尤尼斯、拉法等目标。加沙地带卫生部门说，当天的空袭造成至少111人死亡。

尽管以军上月就宣称在加沙地带北部基本实现军事目标，战斗却未停止。一支以军部队13日在加沙城东部沙贾耶居民区遭伏击，9人死亡。以军14日称在沙贾耶一所学校摧毁一个哈马斯据点。在杰巴利耶难民营，以军袭击一所医院。加沙地带卫生部门说，以军扣留并虐待医院工作人员，阻止他们为伤员治疗。

以军本周早些时候攻入汗尤尼斯市中心，整座城市遭轰炸。以军14日说，部队在汗尤尼斯摧毁两处地道竖井、一处火箭弹发射地和一处武器储存设施。加沙地带卫生部门多名官员说，以军15日凌晨空袭汗尤尼斯市一幢建筑，导致4人死亡、多人受伤，死者包括两名儿童。

据加沙地带卫生部门统计，巴以新一轮冲突10月7日爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已导致超过1.86万名巴勒斯坦人死亡、5万余人受伤。

路透社报道，由于冲突持续，加沙地带几乎所有居民流离失所，许多人被迫多次转移。大量民众饥饿难耐，有人为了一口面包乞讨，有人按平时50倍的价格购买一罐豆子，有人截停运送援助物资的卡车讨要食物。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处总干事菲利普·拉扎里尼说：“我们遇到的民众有的一两天甚至三天没有东西吃，这样的人越来越多。”（包雪琳）

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