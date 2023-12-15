人民网布达佩斯12月15日电 （记者禹丽敏）当地时间12月14日，“中国故事”系列讲座之“匈牙利摄影家眼中的中国”在布达佩斯罗伯特·卡帕当代摄影中心成功举办。

本次活动由布达佩斯中国文化中心、匈牙利摄影家协会、罗伯特·卡帕当代摄影中心和威克国际文化艺术与体育协会共同主办，匈牙利摄影协会会员、匈牙利摄影爱好者、中国文化爱好者等80余人参加活动。布达佩斯中国文化中心主任金浩出席并致辞。

分享会现场嘉宾讨论。人民网记者 禹丽敏摄

匈中文化交流中心主席晓峰（Cserksz Gábor）担任主持人，与7位摄影家围坐一堂，分享今年9月在中国采风时的所见、所闻、所想。摄影家们用镜头记录下了北京、上海、苏州美丽的自然风光、人文景观和非遗技艺，捕捉了难忘的时光和现代中国的发展。分享会设置为“初见中国”和“再遇中国”两个板块，以当地摄影家的视角，通过摄影作品直观地展现中国风貌，将摄影艺术与文化体验相结合，生动地讲述匈牙利摄影家们的中国故事。

布达佩斯中国文化中心主任金浩对出席活动的摄影家和观众们表示感谢。他希望通过这次分享会，让更多人了解中国，拉近中匈两国民众的距离，在艺术交流中传递友谊。

匈牙利摄影家协会主席哈马里特·若尔特（Hamarits Zsolt）表示，这是他首次访问中国，通过这次拍摄，他看到了传统与现代并存的新时代中国的面貌。他强调，中国不仅蕴含深厚的文化底蕴，更充满了青春与活力，善良的中国人亲切又友好，那些精美的工艺品、诱人的美食令他记忆犹新。他也感谢布达佩斯中国文化中心提供机会，让匈牙利摄影家们亲身感受新时代中国的魅力。

“中国的发展日新月异，现代化的脚步很快。”再次来到中国的匈牙利摄影家协会前主席萨莫迪·若尔特（Szamódy Zsolt）看到中国快捷便利的移动支付、井井有条的市内交通、热情欢快的广场舞人群，感受颇深。他表示摄影艺术是看世界的窗口，“当穿行在街头巷尾，我体会到中国文化的内涵、时代的变迁和前进的步伐。”

这是摄影家高尧希·盖萨首次造访中国，从小热爱大自然的他来到苏州感到惊喜与震撼，古朴的江南园林与耸立的高楼大厦在这座城市中和谐共生。在看到保存完好的古建筑时，他非常兴奋：“这些园林建筑中的每一扇门窗、每一株花草都是自然的美景，历史与文化融合其中，我们都成为了自然里的一部分。”这次采风之行让他深刻感受到“天人合一”的中国智慧。

“匈牙利摄影家眼中的中国”讲座是布达佩斯中国文化中心“中国故事”系列活动的首期讲座。今年9月，在中心的大力支持下，匈牙利摄影家团队赴中国采风并创作了一系列优秀的摄影作品。预计在明年，此次采风的摄影成果将在“丝路镜像”摄影展中与匈牙利民众见面。

(责编：崔译戈、吴成良)