人民网华盛顿12月15日电 （记者李志伟）当地时间12月14日，美中贸易全国委员会在华盛顿举办成立50周年庆典活动。中国驻美国大使谢锋应邀出席，宣读习近平主席贺信并致辞。

谢锋在致辞中表示，中美关系好，经贸合作才会好；经贸合作好，中美关系会更好。他指出，中美关系企稳势头不应受到国内政治干扰。渲染“中国威胁”、鼓噪芯片断供、拉长制裁清单，还要求一家已在美经营50多年的中资农业企业放弃其土地和资产，这与美方愿同中方持续发展经贸关系、不寻求打压遏制中国发展的表态不符，与中美元首旧金山会晤共识背道而驰。

谢锋强调，要在商言商，排除泛政治化干扰。过去美反复强调让市场做主，为什么现在自己要走回头路？风险需要界定范畴，国家安全需要明确边界，不能当成一个筐，什么都往里装。从中国大蒜到社交媒体都被扣上“国家安全风险”帽子，匪夷所思。把自己的安全建立在别人和全球产供链不安全之上，既不可行更不可为。

谢锋指出，从中美老百姓的柴米油盐，到全球经济的阴晴冷暖，都离不开中美经贸合作。我们要强化中美关系的“压舱石”、务实合作的“推进器”、人文交流的“催化剂”，推动中美经贸关系从旧金山再出发。

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