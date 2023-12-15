人民网雅加达12月15日电 （记者李培松、曹师韵）12月14日下午，中国（海南）改革发展研究院主办的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下深化中国—东盟经贸合作研讨会暨RCEP智库专家交流会在印度尼西亚雅加达召开。来自印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、柬埔寨等东盟各国的智库专家，中国驻东盟使团、中国驻印尼大使馆代表以及印尼部分企业代表参加了本次会议。会议由中国（海南）改革发展研究院院长顾问殷仲义主持。

会议现场。中国（海南）改革发展研究院供图

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在致辞中指出，在产业链供应链区域化趋势日益增强的背景下，RCEP全面实施为深化中国—东盟经贸合作提供了重要机遇。当前，深化中国—东盟经贸合作需要重大突破，要推动中国与东盟的贸易结构持续升级，加快打造中国—东盟更有韧性、更有活力的产业链供应链网络，共同实施更加积极主动的开放举措。要发挥中国与东盟的重要作用，共同推动RCEP的全面实施与不断升级，并推进RCEP治理机制化进程。

马来西亚亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰认为，实现RCEP框架下深化中国—东盟经贸合作，可以采取“小多边主义”的方法，加快推进，取得早期收获；可以采取主动的单边开放的做法；可以更大程度地发挥民营企业在中国—东盟经贸合作中的重要作用；可以率先推进海洋牧场与数字基建等新兴领域的合作；可以加强科技合作与能力建设。

华阳海洋研究中心理事长吴士存建议加强RCEP框架下中国—东盟人文交流，在中国与东盟国家智库交流方面，建议扩大中国与东盟不同主题、不同议题的智库交流沟通，加大中国和东盟智库的人员与能力培训。

印尼战略与国际问题研究中心主任约瑟指出，释放RCEP的潜力、提高RCEP利用率，需要多方发力，加快RCEP组织构架建设；向欠发达国家提供技术援助和能力建设支持；努力建立地缘信任与合作；在RCEP中加入环境和气候等新议题，并优化中国—东盟产业链模式。

菲律宾国际安全研究学会会长、菲律宾新时代大学中国研究中心顾问委员会主席班乐义指出， 智库在深化中国—东盟经贸合作中发挥着重要作用。中国—东盟智库可以拓宽网络，提升现有伙伴关系，为RCEP的顺利实施提供所需的知识、证据和经验基础。

柬埔寨亚洲愿景研究院研究主管孟格维达认为，RCEP区域成员将从RCEP的全面实施中受益。东盟和中国的合作，有助于加强双边合作与多边合作，有助于引领建立新的经济治理，促进区域合作共赢。

中国（海南）改革发展研究院副院长、RCEP研究所所长匡贤明指出，中国（海南）改革发展研究院发起成立RCEP智库联盟倡议以来，开展了交流对话、研究研讨等一系列活动，产生了积极影响，期待进一步发挥RCEP智库联盟在促进RCEP全面实施与升级发展中的重要作用。

(责编：于洋、吴成良)