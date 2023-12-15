新华社内罗毕12月14日电（记者黎华玲 刘婉晴）肯尼亚政府与中国驻肯尼亚大使馆14日在内罗毕举行庆祝肯中两国建交60周年招待会，肯内阁首席部长兼外长和侨务部长穆达瓦迪，以及外国驻肯使节、中资机构和肯方各界代表等约500人出席活动。

中国驻肯尼亚大使周平剑在致辞中表示，中方愿同肯方一道，推进落实两国元首重要共识，以建交60周年为新起点，在实现各自国家发展振兴的征程上走出特色鲜明的合作之路，不断充实中肯全面战略合作伙伴关系内涵，携手构建新时代更加紧密的中肯命运共同体。

穆达瓦迪表示，回顾过去60年肯中关系的发展历程，平等、互信和尊重的基本原则使两国友谊历久弥坚。中国在贸易、基础设施建设、科技、教育、文化、公共卫生、气候变化等领域都是肯可靠合作伙伴，肯将继续推进两国全面战略合作伙伴关系，开展双赢合作，实现共同繁荣。

招待会当天还举办中国-肯尼亚建交60周年图片展，共展出71幅照片，从不同角度反映两国在建交后的各领域合作成果。

1963年12月14日，中肯两国政府发表联合公报，正式建立大使级外交关系。（参与记者：王旭琛）

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