新华社北京12月15日电 德国、荷兰和丹麦检察部门14日发布的消息显示，三国警方合计逮捕7名涉嫌在欧洲对犹太人策划恐怖袭击的嫌疑人，其中4人疑似巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）成员。哈马斯官员否认有成员在欧洲犯案被捕。

德国检方在一份声明中说，4名被捕嫌疑人中，3人在德国首都柏林落网，包括两名黎巴嫩人和一名埃及人；另一人在荷兰城市鹿特丹被捕，为荷兰公民。检方怀疑他们与哈马斯下属军事组织的高层关系密切。

1月13日，人们行走在德国柏林一座桥上。新华社记者任鹏飞摄

声明说，上述4人涉嫌在柏林藏匿武器，以备随时在欧洲发动针对犹太人的恐怖袭击。

德国司法部长马尔科·布施曼说，10月7日巴以爆发新一轮冲突后，德国国内针对犹太人的袭击事件增多。

荷兰警方证实，应德国政府要求，警方14日在鹿特丹抓捕一名57岁男子。

丹麦警方14日逮捕3名涉恐嫌疑人，但没有说明与上述4人被捕是否存在直接关联。丹麦警方称，这次抓捕行动挫败了一个准备发动恐袭的网络，情报源于与外国政府的合作调查。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森说，这次抓捕与巴以冲突有关，“有人企图将世界其他地方的冲突带入丹麦社会，这完全不可接受”。

以色列总理府发表声明，称丹麦安全部门破获的最新案件表明，哈马斯试图将其“致命行动”扩展到欧洲。

哈马斯官员萨米·阿布·祖赫里回应说：“我们否认有哈马斯成员在丹麦、德国或其他欧洲国家被捕。发表这种言论旨在影响那些在欧洲支持巴勒斯坦的大规模集会游行。”（王宏彬）

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