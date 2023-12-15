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中国驻美大使谢锋：中美关系站上新起点 中美经贸合作迎来新机遇

2023年12月15日15:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿12月15日电 （记者李志伟）12月14日，美中贸易全国委员会举办成立50周年庆典活动。中国驻美国大使谢锋应邀出席，宣读习近平主席贺信并致辞。美财长耶伦、美中贸委会主席葛士柏、美中贸委会会长艾伦、美国驻华大使伯恩斯等美政府官员及工商、战略界人士线上线下共500人参加。

谢锋表示，我抵美履职后首次发表公开演讲，就是在美中贸委会主办的欢迎活动上。当时正值初夏，我却感到阵阵寒意；如今已是深冬，我却感到融融暖意。最大的暖流，就是习近平主席和拜登总统在旧金山成功会晤，为处在关键时刻的中美关系增添稳定性，为变乱交织的世界注入正能量。

谢锋表示，明年我们将迎来中美建交45周年，中美关系站上新起点，中美经贸合作也迎来新机遇。主要有三大利好：一是中美关系止跌企稳利好，旧金山会晤开辟了面向未来的“旧金山愿景”，为改善发展中美关系指明了方向。中美对话比对抗好、合作比脱钩好、稳定比折腾好，这应是双方共识，也是责任所在。二是中国经济回升向好利好，前三季度GDP同比增长5.2%，在主要经济体中名列前茅，经济增长的含金量更高、绿色成色更浓，亚洲、欧洲、中东等地对华投资大幅增长，中国仍是全球最佳投资目的地和最具潜力大市场。三是中国高水平对外开放利好，中国开放的大门越开越大，宣布全面取消制造业领域外资准入限制措施，金融业外商持股比例限制也已经取消。推出24条优化外商投资环境、25条加强民营企业金融服务具体措施，推进上海浦东新区综合改革试点，升级北京服务业扩大开放综合示范区；不久前中央经济工作会议又宣布，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口，放宽电信、医疗等服务业市场准入。中美经贸合作好消息频传，投资中国、深耕中国是工商界普遍选择。

(责编：于洋、常红)

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