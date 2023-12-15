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【网连世界】埃及多措并举加强文物保护

黄培昭
2023年12月15日15:14 | 来源：人民网-国际频道
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作为历史悠久的文明古国，埃及有着丰富的文物遗存和积淀，在诸如完善文物保护管理制度、合理利用文物、加大文物违法活动处罚力度等方面，也有其可行的政策法规、措施方法。

在完善文物保护管理制度方面，埃及《文物保护法》以法律的形式，明确规定了文物的保护范围、文物的管理机构、文物的调查、发掘、保护等方面的具体规定，对于与文物保护及利用等相关的方方面面，都起到了积极的促进作用。同时，政府还投入大量的人力和物力，进行考古发掘和保护工作 。埃及政府建立了专门的考古机构，对考古发掘、保护和修复进行全面的规划和管理，并取得了很大的成效。

埃及大力开展文物保护宣传工作，加强对民众的文物保护意识教育。政府开展多种形式的文物展览、讲座、研讨会等活动，吸引民众关注文物保护，提高民众的文物保护意识，并利用璀璨的古代文物，来提升民族自尊心和文化自豪感，继续从历史文物中汲取发展和前进的动力。这也是为什么埃及人普遍都有着强烈的家国情怀、以及对本国、本民族文化拥有充分认同感和归属感的原因。

埃及文物合理利用的另一个表现，是埃及允许文物出租、外借和进行国际巡展等。通过这些灵活和行之有效的作法，埃及一方面富有现场感地大大宣传了本国的文物，另一方面也创收了大量的外汇，这对其经济的发展以及对其文化事业、文物保护等相关产业的反哺，都功莫大焉。

1983年修订颁布实施的埃及《文物保护法》第三章刑罚第45条规定：凡有下列行为之一，判处3个月以上1年以下拘役，并处100镑以上500镑以下罚款。1．在文物上张贴广告、宣传画； 2．在文物上书写、刻画或涂抹；3．玩忽职守造成固定文物或可移动文物损毁、毁容，或造成文物部件的拆散。

2010年1月，埃及议会又通过了修订后的《文物保护法》，加大了对文明保护的力度，尤其是上调了对包括“涂鸦”在内的不文明现象的打击和惩罚力度。这样一来，人们的文物保护意识得到了进一步的强化，连小学生都知道如果在文物景点信手涂鸦是会受到法律制裁的，故而保持敬畏之心。

埃及政府一直在努力追讨流失在海外的古文物。2007年，埃及成立了专门的“追回文物联合委员会”，规定通过谈判、外交、参加竞拍（卖会）、法律等手段，千方百计收回流失在国外的古迹。实际上，埃及此前已有类似的机构，如成立于2002年的“归还文物总局”等，并成功地追回了一些古迹。“追回文物联合委员会”，职责范围扩大了，分工也更明确和具体，委员由文化部、内政部、外交部、安全部、国际合作部、司法部等单位组成。现在，埃及“追回文物联合委员会”通过不解努力，已经追回了大批珍贵文物，受到民众和媒体的称赞。

埃及在不可移动文物保护与利用方面，也有自己的一套做法。当地媒体认为，作为文物的特殊门类和重要组成部分，不可移动文物泛指不易搬动或不能搬动的文物，如古建筑、石窟、墓葬、石刻、壁画、浮雕等。这些文物因其特殊的历史、文化、艺术价值，被国家法律法规保护，不可随意迁移或破坏。

一是动用法律的武器，为不可移动文物构筑一道牢固的“护甲”和“防线”。譬如，早在1951年颁布的《埃及文物法》，就明文规定保护所有在埃及境内的文物、古迹和考古遗址等不可移动文物。根据该法律的规定，任何人都必须经过批准，才可以进入古迹、考古遗址等。政府也会派遣专门的警卫人员来保护这些重要的文物和历史遗迹。

2010年1月修订后的埃及《文物保护法》第24条规定，任何人如果偶然发现可移动文物，或不可移动文物的一部分和若干部分，要在48小时内就近向行政机关或警察局报告，并负责保护文物，直至有关机构前来接收。如果未如期报告，则以未经许可持有文物论处。对于偶然发现者文物委员会酌情予以奖励，若48小时内未向政府申报，处以一年到五年刑期以及罚款。

二是成立特殊警种“旅游警察”，加强现场守护、监督和执法。人民网记者在埃及几乎所有的不可移动文物景点现场，都会看到有大量的“旅游警察”，他们的任务一是保护游客的人身和财产安全，二是他们的肩上还有一个重要使命，便是负责监督本国和外国游客的行为，尤其是游客们是不是在不可移动文物上做手脚，或者有任何破坏或盗窃文物的企图与行动等。一经发现，就将严肃对待和处理。不但有法律、法规和政策领域的“顶层设计”，而且还有来自基层的现场监督，从而确保了法律条款能够有效地落到实处，客观上保证了不可移动文物安然无恙。

(责编：贾文婷、常红)

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