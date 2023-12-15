国际货币基金组织（IMF）第一副总裁戈皮纳特近日表示，去年全球各国共施加约3000项贸易限制措施，数量达2019年的3倍。如果世界经济分裂成西方和东方两大阵营，全球GDP可能将损失2.5%至7%。相关事实再次提醒国际社会，个别国家以安全为借口搞“脱钩断链”，打着“去风险”的旗号搞贸易限制，正成为世界经济的最大风险。

历史地看，得益于技术进步和全球化发展，人类社会过去数十年进入了快速发展期。经济全球化将资源配置范围从一国扩大到全球，促进了资本、劳动力、商品等各类生产要素加快流动，提升了生产效率，促进了贸易大繁荣、投资大便利、人员大流动、技术大发展。在此过程中，各国经济相互依存度不断提升。

在经济全球化时代，各国是相互依存、彼此融合的利益共同体，全球风险高度联动，任何国家都无法独善其身，也无法独自成功解决全球性问题。尤其是在世界经济近年来遭遇新冠疫情等因素冲击的情况下，对于国际社会来说，开放包容、合作共赢是唯一正确的选择。唯有加强合作，才能更好应对各类全球性挑战。

然而，近年来个别国家及部分政客无视全球发展大局，秉持冷战思维，为维护自身霸权以及政治私利，大肆挑动矛盾，制造国际社会对立，抹黑攻击他国。他们将经贸问题政治化、武器化、泛安全化，阻挠产业界和企业间的正常投资经营活动。世界第二大经济体且实行社会主义制度的中国，尤其成为他们的主要针对对象。在此过程中，全球资源配置遭到扭曲，各国发展信心遭到重创，各国民众和企业的利益受到损害，世界经济复苏进程严重受阻。

事实证明，个别国家和部分政客的霸权霸道霸凌行径不仅丝毫没有降低全球风险，还使世界经济处于危机四伏的境地，是世界经济的终极祸源和最大破坏者。如果任由霸权霸道霸凌行径肆意横行，世界将没有赢家，各国都将深受其害。国际社会需要团结一致，绝不对保护主义让步，绝不向单边主义低头，结成维护自由贸易的统一战线，共同反对“脱钩断链”，共同推动经济全球化健康发展，让世界经济真正实现“去风险”。

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