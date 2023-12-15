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委内瑞拉和圭亚那总统会晤并达成部分和平协议

2023年12月15日14:04 | 来源：新华网
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新华社加拉加斯12月14日电（记者徐烨 王瑛）14日，委内瑞拉总统马杜罗与圭亚那总统阿里在圣文森特和格林纳丁斯举行会晤，就两国领土争端问题展开对话，并达成部分和平协议。

会晤后，两国发布了联合声明。声明说，已达成的协议内容包括：双方同意不在任何情况下威胁和使用武力；双方同意任何争端都应依据国际法和1966年签署的日内瓦协议来解决；双方同意寻找和平共存以及促进地区团结的途径；双方同意继续展开高层对话，下一次对话将在巴西举行；双方同意避免发生任何让争端地区紧张局势升级的事件，如有发生双方承诺将第一时间互相沟通，并在拉美和加勒比国家共同体（拉共体）、加勒比共同体及巴西的参与下解决争端。

近日，委内瑞拉与圭亚那之间关于石油资源丰富的埃塞奎博地区的争端加剧，两国边境地区形势紧张，美国南方司令部与圭军方在领土争端地区进行了军事演习。拉美多个地区组织和国家都已表态主张通过对话解决两国领土争端。

为此，拉共体轮值主席国圣文森特和格林纳丁斯总理冈萨维斯9日分别致电马杜罗和阿里，邀请两国元首在国际斡旋下就领土争端问题进行直接对话，受到两国政府欢迎。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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