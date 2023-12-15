人民网里约热内卢12月14日电 （记者陈海琪）当地时间12月14日，“中国故事”世界巡回摄影展在巴西里约热内卢科帕卡巴纳要塞军事历史博物馆开幕。中国驻里约总领事田敏、中国摄影家协会驻会副主席郑更生、科帕卡巴纳要塞司令亚历山大·罗伯托、巴西摄影联合会主席卡洛斯·甘达拉、巴西山河文化促进中心执行总裁玛西娅·梅尔基奥尔出席摄影展开幕式并致辞。

“中国故事”世界巡回摄影展遴选了中国摄影家拍摄的40幅优秀摄影作品，展现了中国的山川河流、草原沙漠、乡村城镇等美丽风光，以及中国戏曲、太极、茶、书法和非遗文化的独特面貌。该展览是中国摄影家协会策划实施的一个重要摄影作品展示项目，旨在用镜头讲述中国故事，使海外民众更好地了解今日中国，目前已在全球40余个国家和地区成功举办。

巴西民众在摄影展作品前驻足欣赏。人民网记者 陈海琪摄

田敏在开幕式致辞中表示，文化是各国人民增进相互了解的桥梁。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。近年来越来越多的巴西人对探索和了解中国文化表现出浓厚兴趣。明年将迎来中巴两国建交五十周年，双方应以此为契机，进一步增进两国人民的相互了解和友谊，不断深化文明交流互鉴。

中国驻里约总领事田敏在摄影展开幕式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

郑更生介绍，此次举办的“中国故事”摄影展题材丰富，涵盖中国风光、中国文化、中国民生、中国人物等主题。期待在摄影文化领域与巴西摄影家加强对话，借助相机镜头，发现和挖掘共通之处，促进不同文化的互学互鉴，促进两国人民的相知相亲。

中国摄影家协会驻会副主席郑更生在摄影展开幕式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

亚历山大代表要塞军事历史博物馆向各位嘉宾的到来表示欢迎。他表示，博物馆的使命之一就是通过展览呈现历史。此次摄影展是该博物馆承办的较大规模的文化活动之一，博物馆方面给予高度重视和全力配合。亚历山大希望在未来能够继续推动中巴文化交流，助力两国友谊长久发展。

科帕卡瓦纳要塞司令亚历山大·罗伯托在摄影展开幕式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

卡洛斯回顾了上月赴中国丽水参加国际摄影节的难忘经历，并表示中巴两国摄影家有很多经验可以分享。一张张照片将超越其作为图片本身的意义，成为连接中巴友谊的桥梁。

巴西摄影联合会主席卡洛斯·甘达拉在摄影展开幕式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

梅尔基奥尔表示，本次摄影展既展现了中国悠久的历史文化传统，又反映了充满活力的当代中国社会风貌，是一场跨越历史长河、展现多元文化的视觉盛宴。镜头所捕捉到的美好瞬间展现了独特的东方韵味，让巴西民众能够近距离了解中国的古老传统和现代脉动。

山河文化促进中心执行总裁玛西娅·梅尔基奥尔在摄影展开幕式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

参展的摄影家王培全在接受人民网记者采访时表示，摄影可以跨越国界、跨越种族，是传播友谊的最好媒介之一。此次摄影展旨在讲好中国故事，让巴西人民更加了解中国文化。

在现场饶有兴趣地观看了一幅幅摄影作品后，巴西观众米歇尔对人民网记者表示，摄影展的多幅作品让她大为震撼，也激起了她对中国文化的浓厚兴趣。她希望有朝一日能够访问中国，领略中国的壮美河山和灿烂文化。

此次摄影展由中国摄影家协会、中国驻里约总领事馆、里约州文化和创意经济厅联合主办，巴西摄影联合会、巴西山河文化促进中心、巴西里约科帕卡巴纳要塞军事历史博物馆共同承办。中国摄影家协会代表团成员和里约市立剧院代表、明日博物馆代表、中巴友协成员代表、中资企业代表和华侨华人代表等100多人参加了开幕式。

(责编：于洋、常红)