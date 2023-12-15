北京时间14日凌晨，美联储公布12月利率决议，宣布本月暂停加息。此前，美联储在本轮自2022年3月开始的加息周期中，已进行11次加息，目前，美国联邦基金利率目标区间维持在5.25%~5.50%。

美联储连续三次暂停加息

在会后公布的声明中显示，美联储认为，美国目前经济活动的增长速度较第三季度有所放缓。自今年早些时候以来，美国就业增长有所放缓。过去一年，美国通货膨胀有所放缓，但仍处于高位。

在会后公布的声明中显示，美联储认为，美国目前经济活动的增长速度较第三季度有所放缓。自今年早些时候以来，美国就业增长有所放缓。过去一年，美国通货膨胀有所放缓，但仍处于高位。

光大证券首席经济学家 高瑞东：美联储的货币政策，主要需要考虑兼顾促进就业和稳定物价的双重目标，也就体现为失业率数据和通货膨胀数据是否向正常水平靠近。目前从最新数据来看，就业数据虽有一定超预期反弹，但存在季节性因素，以及美国汽车工人罢工结束恢复就业等方面的影响，从整体上看，这两个关键指标能够反映出美联储持续加息的紧缩政策，效果有所显现。

此外，会后美联储的表态透露出，美联储相信目前美国的利率的水平已经达到或者接近峰值，并且美联储开始讨论降息的时间点。

专家表示，从目前一系列数据和情况分析，美联储本轮的加息进程大概率进入尾声，但是，接下来美联储需要更为审慎地对待包括消费、制造业投资等数据的走势，以继续判断目前的货币政策持续带来的影响。

方正证券首席宏观经济学家芦哲：美联储“做得太多”和“做得太少”的平衡，即在控制通胀和避免经济衰退之间的平衡，这些不确定性和双向风险均使得当前美联储的货币政策决策需要更多的耐心、更加审慎，而这也是多数联储官员反复强调的重点。

从去年3月至今，美联储本轮加息周期共进行了11次加息，幅度从最开始的25个基点，到后来的50个基点，以及连续4次75个基点，后来加息幅度又逐步放缓，在今年6月美联储曾暂停加息一次，今年7月恢复加息25个基点，此后至今，连续三次暂停加息。目前，美国联邦基金利率目标区间维持在2001年以来的高位。

多项数据反映美国经济目前持续降温

专家表示，从多项美国的经济数据表现中综合分析，目前美国经济持续降温，紧缩的货币政策已经给美国实体经济和金融市场带来了多方面的明显影响。

专家表示，目前，叠加了通货膨胀因素的美国经济增速保持在一定水平，但剔除了通胀因素的影响后，美国经济增速在近几个月走缓趋势明显，这显示出，美国的通货膨胀目前仍旧具有一定韧性。

香港致富证券首席经济学家 肇越：今年美国的经济增长数据从实际值来看，并没有名义值那么强劲，这两者之间的差距就是通货膨胀的影响，这反映出美国目前仍存在着比较高的通胀，货币政策制定并开始实施的时候，它在经济里有一个传导的过程，这是一个逐渐上升的影响过程，要看关注货币政策对于经济的影响，已经有多大程度上体现出来了。

维持在高位的利率水平，经过一段时间的持续作用，正在逐步改变着美国当前的金融环境，也由此改变着美国的实体经济走势。数据显示，目前在美国，银行最优惠贷款利率已经从3.25%上升到近期的8.50%左右，增长超过一倍；这也影响着在美国的穆迪AAA级企业债券的融资利率也从2.63%上升到近期的5.67%左右。

从信贷规模来看，美国商业银行工商业贷款规模自今年1月以来持续萎缩，消费贷款同比增速自去年10月起大幅下降，房地产贷款同比增速今年3月以来大幅下降。此外，美国10月工业产出指数环比降0.6%，制造业产出指数环比降0.7%，供给端表现明显趋弱；美国的主要房地产市场指数也已降至本年度低点附近。

中国民生银行首席经济学家 温彬：目前美国经济发展与金融环境，都已经在加息政策的影响下产生了明显变化，利率上行引发信贷规模收缩、投资增速下降、工业生产放缓，也将对消费带来抑制作用，此外，房地产市场也因高利率的影响呈现疲弱态势。上述情况表明美国经济正在降温。

来源：央视新闻客户端

(责编：艾雯、刘洁妍)