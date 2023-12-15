国际在线专稿：马来西亚财经周刊《The Edge Malaysia Weekly》上周发文称，麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡全球研究院联席院长华强森（Jonathan Woetzel）在接受该媒体专访时表示，当前中国经济增速放缓，但从更广的角度来看，中国经济增长比以往更加健康。他指出，作为世界第二大经济体，中国对全球GDP增长贡献巨大。

《The Edge Malaysia Weekly》网站报道截图

华强森认为，从政策角度分析，中国经济发展现状合乎预期。他提出，有观点认为疫情后中国消费回暖滞后，经济复苏不及预期强劲，但这种看法忽略了中国去杠杆举措给市场带来的影响。华强森解释道，自2015年中国启动供给侧结构性改革，明确去杠杆任务后，房地产交易在国家经济活动中所占份额有所降低，经济结构相较过去更加健康。

“无需担心中国经济”，他强调，中国居民储蓄率高，中国家庭储蓄总额丰厚，“这些储蓄必将流向某处，如果不是房地产市场，那么将是何处？我们目前看到，数据显示技术导向型产业占GDP份额正在提升。也就是说，尽管效率仍有不足，储蓄资金正在通过一些方式进入该市场领域。这是经济结构上的变化。”

华强森补充道：“所以，（中国经济）整体增速确实有所放缓，但从更广的角度来看，这样的增长或许更加健康”。他呼吁不要“过度关注”中国经济，并指出，作为仅次于美国的世界第二大经济体，中国对全球GDP增长贡献突出。

报道还提到，11月份，由于三季度中国经济增速强于预期以及中国近期采取的一系列政策措施，国际货币基金组织将2023年中国经济增长预期调高至5.4%。

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