图为12月1日拍摄的首届中国国际供应链促进博览会现场（栾雨石 摄）

【编者按】

回首2023年，面对波谲云诡的国际政治经济环境和繁重艰巨的国内改革发展稳定任务，中国经济在爬坡过坎中前行，在攻坚克难中奋进。为回顾2023年中国经济、展望2024年中国经济，海外网推出三篇评论，此为第三篇。

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中央经济工作会议围绕2024年推动高质量发展提出9项重点任务，其中包括“扩大高水平对外开放”。中国坚持高水平对外开放，加快构建新发展格局，将不断以中国新发展为世界提供新机遇。2024年将继续印证“投资中国就是投资未来”。

中国扩大高水平对外开放硕果累累。当前，世界百年变局加速演进，世界经济面临多种风险挑战。在“脱钩断链”的杂音中，中国坚定扩大高水平对外开放，为世界经济发展提供强大动能。今年，中国宣布支持高质量共建“一带一路”八项行动，为促进全球互联互通、构建开放型世界经济注入新动力；从广交会到进博会，再到服贸会、消博会、数贸会、链博会，一系列国家级“展会矩阵”从商品、服务到供应链，以开放的姿态为世界提供合作机遇……作为对外开放的行动派，中国市场吸引力持续提升。今年前10个月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%。其中，部分发达经济体对华投资力度加大，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%、66.1%、33.0%。中国制度型开放取得重要进展，自由贸易试验区、海南自由贸易港充分发挥改革开放试验田作用，推动形成更高水平开放型经济新体制。值得注意的是，今年前10个月，外贸进出口同比增速排在前十的省份中，有六个来自中西部地区，其中五个省份的同比增速达到两位，曾经的开放“末梢”变“前沿”。

中国扩大高水平对外开放坚定不移。北京大学经济学院教授曹和平表示，今年中国对外开放取得这份“沉甸甸”的成绩单来之不易，这是中国在向贸易强国建设稳步推进过程中取得的阶段性进展。特别是随着大数据、云计算、物联网和人工智能等技术加速创新，中国服务贸易、数字贸易加快发展，为外贸发展注入新动能，为高水平对外开放注入新活力。而在此进程中，进一步扩大开放的新政策新举措频出，推动中国高水平开放“加速跑”。中国对法德等六国试行单方面免签、新版外国人永久居留身份证签发启用、中外往来航班大幅增加、首列老挝粮食专列通过中老铁路入境中国……国内外人员往来更加便利，货物流通更加顺畅，中国高水平开放不断提质增速，“投资中国就是投资未来”成为越来越多跨国企业的共识。“中国过去是、现在是，未来也仍将是‘世界工厂’。”罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，中国吸引外国投资者的理由跟过去一样——成熟的产业集群、完善的基础设施以及巨大的市场。

中国扩大高水平对外开放前景广阔。中国正在高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》高标准经贸规则，积极推动加入两个协定进程，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。中国还将进一步创新国际经贸合作机制，加强与巴西、俄罗斯、南非等新兴经济体的紧密经贸合作，推动金砖国家、上海合作组织、亚洲基础设施投资银行等多边合作机制创新。同时，中国将持续推进新技术发展，在为自身经济发展提供持久动力的同时，也为世界带来发展新机遇。中国已和160多个国家和地区建立了科技合作关系，签署了117个政府间科技合作协定，在气候变化、清洁能源、生命健康等多个领域开展务实合作，并取得卓有成效的成果。美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙认为，中国的科技成就举世瞩目，在全球创新版图中日益发挥着重要作用，成为国际前沿创新的重要参与者、解决全球性问题的重要贡献者。

放宽电信、医疗等服务业市场准入，切实打通外籍人员来华经商、学习、旅游的堵点，抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地……中国推进高水平对外开放的步伐不会停歇，将持续释放高水平对外开放红利，与世界相互成就、共创未来。（栾雨石）

(责编：艾雯、刘洁妍)