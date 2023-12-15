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巴西中国创新经济研究院在里约成立

“中国—里约友好”系列摄影展同时举行

2023年12月15日10:34 | 来源：人民网-国际频道
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巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐在活动中致辞。人民网记者 时元皓摄
巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐在活动中致辞。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢12月14日电 （记者陈一鸣、时元皓）当地时间12月14日，巴西中国创新经济研究院成立仪式暨“中国—里约友好”系列摄影展开幕式在里约热内卢天文馆举行。巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐、中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜等出席活动并致辞，在巴中资企业代表、中巴各界友好人士100多人参加活动。

亚努齐在致辞中表示，巴西中国创新经济研究院将努力在智慧城市、智慧医疗、文化贸易、技术贸易和商务服务等领域积极推动两国交流合作。研究院将联合公共部门、私营部门以及学术部门的力量，促进两国创新和可持续发展，希望更多专业人士发挥专业能力积极参与，共同促进研究院发展。

徐元胜在致辞中表示，今年是中国与巴西建立战略伙伴关系30周年，明年两国将迎来建交50周年，中巴关系正处在继往开来的重要历史节点。随着近来一系列中国文化活动在里约落地开花，在中巴双方共同努力下，里约当地掀起了一股“中国文化热”。期待巴西中国创新经济研究院为推动两国务实合作发挥重要作用，与各合作机构一起携手并肩，再创两国合作交流新辉煌。

成立仪式上，巴西中国创新经济研究院主办了“中国—里约友好”系列摄影展，展示旅巴摄影家王卫光的摄影作品。从雄伟壮观的伊瓜苏瀑布、风情万千的里约海滩，到热情似火的桑巴舞、动人心弦的足球赛，王卫光用镜头记录了一个个巴西的精彩瞬间。王卫光表示，希望通过摄影作品促进中巴两国人民友好交往，期待两国继续深化交流合作。

活动现场，巴西中国创新经济研究院与中巴多家机构签署合作协议。

里约天文馆馆长勒南·乌切利、巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗等出席活动并致辞。活动由里约天文馆、里约天主教大学孔子学院、中国移动巴西公司、安骏物流公司等协办，相关机构代表出席活动。

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(责编：于洋、常红)

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