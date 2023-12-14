人民网迪拜12月14日电 （记者张志文）12月13日，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）在阿联酋迪拜落下帷幕。会议期间，由来自8个国家、12所高校的19位成员组成的世界大学气候变化联盟青年团先后在COP28中国角举办联盟青年日、“气候变化协同”高级别活动等议程。青年团成员还通过常驻COP28蓝区联盟角，旁听多场谈判，应邀出席涵盖青年气候领导力、气候减缓、气候适应、公众动员、新能源转型、绿色金融等多种主题的活动，同全球气候变化领域的利益相关方交流经验、加深了解。

12月3日，世界大学气候变化联盟2023“气候变化协同”全球青年碳中和领军者培训项目部分优秀毕业生与高级别嘉宾合影。世界大学气候变化联盟秘书处供图

在12月3日举行的“气候变化协同”高级别活动上，中国气候变化事务特使解振华，中国外交部前副部长、联合国前副秘书长刘振民，《联合国气候变化框架公约》秘书处前执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨，墨西哥驻阿联酋大使、联合国秘书长2019气候峰会特使路易斯·阿方索·德阿尔巴·戈恩戈拉等出席。

刘振民肯定了联盟成立四年多以来在推动高等教育加入全球气候治理过程中做出的努力和成绩。他强调，气候变化已成为人类生存和发展的危机，积极应对气候变化事关子孙后代福祉，与青年息息相关，亟待全球青年关心和参与。“希望你们继续努力，用行动去影响带动更多同辈青年参与到这项事业中，以你们特有的创新和团结的精神推动这场绿色革命。”

埃斯皮诺萨指出气候变化是人类社会面临的最艰巨、最复杂的挑战之一。应对气候变化，必须以开放、包容的方式动员一切利益相关方。“我深信，青年一代在推动构建一个更清洁、更健康、更安全的世界中将发挥关键作用。”

世界大学气候变化联盟由清华大学于2019年1月在达沃斯世界经济论坛牵头发起，并于2019年5月正式成立。联盟现有成员高校15所。

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