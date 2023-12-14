人民网迪拜12月14日电 （记者管克江）伊拉克中资企业商会近日发布《中国企业在伊拉克可持续发展报告》，通过在伊中资企业履行经济、环境和社会责任的重点项目、典型案例，展现中伊携手共建“一带一路”的丰硕成果。

中国机械设备工程股份有限公司总承包的伊拉克萨拉哈丁2×630兆瓦燃油气电站项目,为伊拉克电力稳定供应、经济社会发展作出积极贡献。伊拉克中资企业商会供图

中国驻伊拉克大使崔巍表示，中国和伊拉克互为重要经贸伙伴，两国在油气、电力、交通、通信领域合作成效显著。中方愿同伊方一道，推动高质量共建“一带一路”，推进全球发展倡议走深走实，加快落实联合国2030年可持续发展议程，不断开创发展新机遇，开拓发展新动力，增进双方共同利益，更好造福两国人民。当前，伊拉克正致力于推进国家发展和振兴，中国也正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中方愿继续深化中伊战略伙伴关系，开辟两国关系的美好明天。

中国电建承建了679所伊拉克示范学校。图为已经竣工的伊拉克瓦西特省第20号学校。赵冲摄 中国电建供图

伊拉克中资企业商会秘书长陈琦表示，近年来，在伊中资企业秉持共商、共建、共享原则，积极参与支撑伊拉克经济发展、惠及民生的项目，为深化两国战略伙伴关系贡献力量。未来，在伊中资企业将与伊拉克人民继续携手共进，持续带动当地产业发展，分享发展成果，助力改善社区民生，共创繁荣。

今年6月，中国建筑纳西里耶国际机场EPC项目在项目营地举办了主题为“筑梦蓝海·伊路启航”之“我是小小工程师”活动。图为当地福利院的孩子们在现场参观。中国建筑供图

据介绍，《中国企业在伊拉克可持续发展报告》分“价值创造促区域共繁荣”“以人为本打造活力团队”“和谐共生绘就美好画卷”“行稳致远铸稳运营基石”“真情汇聚共筑幸福生活”五个部分，分享了中国石油、中国建筑、中国电建、华为等众多企业在伊拉克助力当地经济社会可持续发展的生动案例，分中文版和阿拉伯文版，中文版约四万字。

12月14日，中国石油（伊拉克）鲁迈拉片区举办公共开放日和足球友谊赛。中国石油工程建设有限公司鲁迈拉项目代表队与巴士拉大学代表队进行了比赛，巴士拉大学代表队获胜。文学军摄

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