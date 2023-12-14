新华社东京12月14日电 （国际观察）“黑金”丑闻重创自民党 岸田执政前景堪忧

新华社记者姜俏梅

日本执政党自民党的“黑金”丑闻近期不断发酵。日本首相岸田文雄14日撤换4名阁僚和5名内阁副大臣，自民党高层3名重要人物也于同日宣布辞职。

分析人士指出，自民党党内有多个派阀，目前受丑闻影响的主要是安倍派，被撤换和辞职的政府及自民党高官都来自该派阀，岸田撤换内阁高官的举动意在与安倍派切割。但由于包括岸田派在内的其他派阀也涉及相关问题，岸田“断臂求生”恐怕也不一定能保证自身平稳渡过危机。

“黑金”链条浮现

在日本，政客常常通过所谓“政治资金派对”筹款，即举办演讲会、新年会等活动吸引支持者参加，支持者则以购买“派对券”的形式向政客捐款。此次自民党曝出的“黑金”丑闻就与此有关。

11月中旬，日本媒体开始报道，因接到有关自民党5个派阀未按要求在政治资金收支报告书中记录“政治资金派对”收入的举报，东京地方检察厅特搜部开始以涉嫌违反《政治资金规正法》对涉事派阀进行调查。随着事件不断发酵，一条隐藏的“黑金”链条浮出水面。

原来，自民党派阀会为所属国会议员制定各自的“派对券”推销任务，如果超额完成任务，则超出部分会返还议员。涉事的派阀和议员没有将这些“回扣”记录在各自的政治资金收支报告书中，这些钱就成了不受监管的秘密资金。

在涉事派阀中，前首相安倍晋三曾领导的“清和政策研究会”（即安倍派）问题最大。安倍派目前拥有99名国会议员，是自民党党内最大派阀，占据了政府和自民党高层很多要职，比如内阁二号人物、内阁官房长官松野博一就来自该派阀。有报道称，安倍派最近5年有问题的“回扣”金额高达5亿日元（约合2519万元人民币），涉事议员人数多达数十人，其中包括松野等重要人物。

鉴于此次丑闻的严重性，一些日本媒体将其与日本战后最大贪腐事件——1988年的“利库路特事件”相提并论。日本前外务省高级官员孙崎享指出，自民党长期以来声称要进行政治改革，但其权钱交易做法非但没有改善，反而有强化趋势，此次丑闻不过是冰山一角。

岸田“断臂求生”

面对在野党和媒体追问，涉事的自民党议员往往以检方正在调查等为由回避作答，引发强烈不满。其中，松野作为内阁首席发言人，多次在记者会上和国会答辩中拒绝就自身所涉政治资金问题做出说明。在野党分别于12日和13日在国会提出针对松野个人和岸田内阁的不信任案，但均被执政联盟否决。

岸田此前还采取了一些措施止损，包括退出自己领导的派阀“宏池会”（即岸田派），要求各派阀暂停举办“政治资金派对”等，但这些举动都未能挽回其持续下滑的支持率。

日本广播协会11日发布的最新民调结果显示，岸田内阁支持率比11月下降6个百分点至23%，不仅创岸田内阁成立以来新低，还创自民党2012年12月重新执政以来的最低纪录。自民党支持率也在重新执政以来首次跌破30%，降至29.5%。81%的受访者认为应制定更为严格的政治资金规则。

为挽回民众信任，岸田采取“断臂求生”之法，舍弃政府内安倍派高官，于14日撤换包括松野在内的4名阁僚以及5名副大臣。4名阁僚的替换人选均为自民党其他派阀或无派阀并且有过阁僚任职经验的政客。此外，在自民党内部，来自安倍派的政务调查会长萩生田光一、国会对策委员长高木毅、参议院干事长世耕弘成也于14日正式递交辞呈。据报道，岸田作为自民党总裁将于近期调整党内高层人事安排。

执政前景堪忧

岸田寄望于“断臂求生”，但能否达到目的很难说。虽然丑闻目前主要影响的是安倍派，但自民党其他多个派阀也有问题。随着检方调查和媒体报道的深入，不排除撤换后的高官也卷入丑闻的可能。

同时，岸田派也是涉事派阀之一。据报道，岸田派最近5年内在政治资金收支报告书中记载的“政治资金派对”收入比实际少了数千万日元。预计岸田派未来也将接受调查，曾长期担任该派阀会长的岸田恐难脱干系。

随着内阁和自民党支持率不断创新低，岸田的党内凝聚力也在减弱。据报道，岸田本来有意请党内无派阀议员、前防卫大臣浜田靖一接任内阁官房长官一职，但遭拒绝，于是只能让岸田派二号人物、前外相林芳正临危受命。有日媒解读，岸田内阁已成“泥船”，自民党党内很多人不愿“上船”。

岸田的自民党总裁任期将于明年9月结束，本届国会众议院任期也已过半，岸田如何迎战总裁选举以及何时解散众议院并举行大选都是舆论关注的焦点。

分析人士认为，尽管岸田政权因此次丑闻遭受重创，但由于在野党力量仍较弱小，且自民党党内尚未出现要求岸田下台的强大声音，因此岸田短期内还能“坚持”。不过，日本山口大学名誉教授纐缬厚认为，随着检方调查的深入，此次丑闻一旦发展成刑事案件，岸田内阁倒台也并非没有可能。

(责编：崔译戈、吴成良)