新华社纽约12月13日电 综述：美联储鸽派表态刺激纽约股市道指创新高

新华社记者刘亚南

美国联邦储备委员会公开市场委员会在13日结束例行议息会议后就通胀降温和降息释放鸽派声音，这刺激美国股市大幅走高，美元指数和美国长期国债收益率则大幅走低。

当天收盘时，纽约股市三大股指均显著上涨。其中，道琼斯工业平均指数收于37090.24点，刷新2022年1月创下的历史最高收盘点位。美元指数下跌0.96%；美国10年期国债收益率大幅下跌，收于4.025%。

美联储公开市场委员会当天宣布维持联邦基金利率不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔在会后举行的记者招待会上表示，通胀已经从高处回落，而这一过程并未出现失业率显著升高。美联储不大可能继续加息，也不用等到经济衰退才降息，今后何时开始降息将是美联储的讨论话题。

芝加哥商品交易所美联储观察工具13日晚些时候公布的数据显示，美联储在明年3月降息概率超80%，大幅高于前一日预测。到明年底议息会议时，美国联邦基金利率预计会下降125个基点，比前一日预期多50个基点。

美国劳工部在13日盘前公布的数据显示，扣除食品和能源后，11月核心生产者价格指数环比持平，而市场预期为环比增长0.2%。

美国博尔文财富管理集团总裁吉娜·博尔文说，美联储终于首次对通胀形势给出积极评价，这给市场提早送出一份节日礼物。

然而，美国股市从10月底开始持续上涨并引发市场回调担忧。美国股市在13日出现强劲上涨后，后市回调压力进一步加大，所谓强劲的“圣诞行情”可持续性将是市场关注重点之一。

美国阿波隆财富管理公司首席投资官埃里克·斯特纳认为，由于美国股市估值与历史标准相比依然有泡沫，经济增长在放缓，建议投资者更加聚焦于拥有强劲资产负债表和现金流的企业。

美国金瑞基金公司首席投资官布伦丹·埃亨13日接受记者采访时表示，目前美国与其他地区股市估值悬殊非常大。随着美国国债收益率下降和美元走软，其他市场的机会变得更有吸引力，这可能刺激投资者将资金转移到美国以外，在全球分散投资。

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