新华社马德里12月13日电（记者胡加齐 谢宇智）“如诗似画，只此江南”浙江文旅推介会13日在西班牙马德里举办，百余名中西各界嘉宾出席活动。

浙江省人民政府副省长胡伟在致辞中表示，浙江是青瓷、丝绸和茶叶的主要发源地，发自浙江义乌、终到马德里的“义新欧”中欧班列让中西经贸合作更为紧密。今年恰逢中西建交50周年和中西文化旅游年，浙江省将以此次文旅推介活动为契机，加强中西两国人文交流与合作，续写中西文明交流与互鉴的新篇章。

中国驻西班牙大使姚敬表示，深厚的人文底蕴是浙江省最闪亮的名片，希望此次文旅推介活动能使中西两国文旅界更加充分地沟通交流、互学互鉴。

推介会上，浙江婺剧水袖表演《天女散花》为西班牙观众展示了原汁原味的浙江传统文化，瓯乐伴奏版《西班牙斗牛舞》将中西两国的经典文化元素结合，赢得了现场嘉宾的热烈掌声。

“马德里与中国包括浙江省在内的许多省市拥有良好关系，希望进一步促进西中两国在文化、旅游和航空领域的交流合作，为两国游客提供更加优质便利的服务。”马德里市旅游局局长赫克托·科洛内尔说。

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