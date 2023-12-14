人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“如诗似画，只此江南”浙江文旅推介会在马德里举行

2023年12月14日17:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社马德里12月13日电（记者胡加齐 谢宇智）“如诗似画，只此江南”浙江文旅推介会13日在西班牙马德里举办，百余名中西各界嘉宾出席活动。

　　浙江省人民政府副省长胡伟在致辞中表示，浙江是青瓷、丝绸和茶叶的主要发源地，发自浙江义乌、终到马德里的“义新欧”中欧班列让中西经贸合作更为紧密。今年恰逢中西建交50周年和中西文化旅游年，浙江省将以此次文旅推介活动为契机，加强中西两国人文交流与合作，续写中西文明交流与互鉴的新篇章。

　　中国驻西班牙大使姚敬表示，深厚的人文底蕴是浙江省最闪亮的名片，希望此次文旅推介活动能使中西两国文旅界更加充分地沟通交流、互学互鉴。

　　推介会上，浙江婺剧水袖表演《天女散花》为西班牙观众展示了原汁原味的浙江传统文化，瓯乐伴奏版《西班牙斗牛舞》将中西两国的经典文化元素结合，赢得了现场嘉宾的热烈掌声。

　　“马德里与中国包括浙江省在内的许多省市拥有良好关系，希望进一步促进西中两国在文化、旅游和航空领域的交流合作，为两国游客提供更加优质便利的服务。”马德里市旅游局局长赫克托·科洛内尔说。

(责编：崔译戈、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部