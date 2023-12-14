新华社耶路撒冷12月14日电（记者王卓伦 吕迎旭）美国媒体12日援引美国官员说法报道，以色列国防军已经开始向加沙地带的地道注入地中海海水，试图摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的地下基础设施网络。

按照《华尔街日报》的说法，“海水淹没法”处于早期阶段，是以军试图摧毁加沙地带地道的几种技术手段之一。

以军拒绝回应这一报道，称以军针对哈马斯地道的作战属于机密。不过，《华尔街日报》援引以色列官员的说法报道，地道网络对哈马斯至关重要，不仅储存武器装备和弹药，还是作战指挥场所。

以军地面行动开始以来，哈马斯发布的多个视频显示，武装人员利用地道伏击以军坦克、装甲车、装甲推土机，甚至偷袭以军营地。

这张以色列国防军12月10日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带进行军事行动。新华社发

一些环境专家警告，“海水淹没法”可能会对加沙地带的地下水造成长期影响。如果海水和有害物质渗入含水层和土壤，建筑物地基或遭破坏。

《华尔街日报》上周首次报道以色列计划用海水淹没哈马斯地道。当时的报道援引美国官员说法称，以军在加沙北部一处难民营附近安装至少5台抽水泵，每台抽水泵每小时可抽取数千立方米海水。

以色列国防军总参谋长赫齐·哈莱维上周告诉《以色列时报》，称海水淹没地道“是个好主意”。他说，以军对在加沙地带发现的地道有很多处理方法，包括用炸药炸毁，但他“不会透露具体细节”。

按《以色列时报》说法，暂不清楚以色列是否会在所有扣押人员被释放前使用这些抽水泵。哈马斯此前表示，他们把扣押人员藏在“安全的地方和地道内”。

这张以色列国防军12月3日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带进行军事行动。新华社发

两年前，哈马斯曾对媒体宣称在加沙地带拥有一个由1300条地道组成、总长度超过500公里的“地下交通网”。按照以色列媒体说法，这一号称“加沙地铁”的地道网络四通八达，不仅有用于武装人员快速机动的主干道和分支，还有用于连接地中海的专门地道。

根据以军本月3日发表的声明，自10月底开始在加沙地带发动地面攻势以来，以军已发现800多处地道竖井，并摧毁了其中约500处。以军称，一些竖井通过地道网络连接哈马斯的“战略资产”。

这张以色列国防军12月3日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带进行军事行动。新华社发

一些军事专家评估，以军尚未摧毁加沙地带的大部分地道。除“海水淹没法”，以军还试图通过空袭、炸弹、无人机等手段，攻击这一庞大复杂的地下网络。

此前，以色列媒体列出了两种武器选项：一是以色列军工企业埃尔比特公司生产的一种多用途炸弹，这种炸弹重250公斤，穿透深度可达30米甚至更深，攻击精度较高；二是一款隧道作战机器人，可将隧道深处图像传输给总部，并实施探测和引发炸药爆炸。上述两种武器均已在实战中投入使用。

社交媒体多次提及的一种武器是“海绵炸弹”。据英国《每日电讯报》报道，以色列国防军掌握的这种特殊化学装置可在投入地道后，迅速膨胀为一大块海绵状物体并硬化，进而将地道口完全封死。以军可以使用“海绵炸弹”将地道堵住，防止藏匿其中的武装人员逃脱。

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