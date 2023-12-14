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中方呼吁国际社会为中部非洲提供更多支持

2023年12月14日17:20 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月13日电 中国常驻联合国副代表戴兵13日在安理会中部非洲问题公开会上发言，呼吁国际社会为该地区提供更多支持。

　　戴兵说，中部非洲地区国家在维护政治稳定、完善国家治理等方面作出大量努力。中部非洲不少国家减贫和发展的挑战突出，中方支持联合国驻中部非洲地区办公室更加重视并积极从发展视角推动解决冲突根源性问题，为地区实现持久和平探索更有效的路径和方案。他说，国际社会要支持地区国家走符合自身国情的发展道路，尊重地区国家主权和主导权。

　　他说，该地区反恐行动取得重要成果。中方支持中部非洲国家经济共同体引领地区国家树立共同安全理念，加强集体安全机制建设，合作应对安全挑战。国际社会要在反恐能力建设、安全部门改革、解武复员等方面提供更多资金和技术支持。国际社会要继续支持地区国家反海盗行动，探讨开展联合执法、联合护航等合作，维护地区海上安全。

　　另外，戴兵表示，中方重视气候变化给该地区带来的挑战，呼吁国际社会，特别是发达国家为中部非洲国家提供更多支持。

(责编：崔译戈、吴成良)

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