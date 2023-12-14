【环球时报赴越南特派记者 李艾鑫】越南越中友好协会副主席、越南智库战略与国际发展研究中心高级顾问阮荣光是资深中国问题专家。他曾任越共中央对外部中国—东北亚司司长、越南驻华公使等职，也是《习近平谈治国理政》越南文版的主要翻译者之一。这位长期研究和关注中国改革开放的越南学者近日在接受《环球时报》记者专访时表示，两国发展道路有很多相似之处，越中经贸合作良好，还有巨大潜力可以挖掘。阮荣光强调说，历史证明，胡志明主席关于“越中情谊深，同志加兄弟”的观点是正确的。

环球时报：回顾近年来的中越互动，两党两国高层交往密切，像走亲戚一样常来常往。您如何看待中越关系？

阮荣光：越南和中国是好邻居，也是好朋友、好同志、好伙伴。正如一句中国谚语所说：“亲戚越走越亲，朋友越走越近。”由于越中两国关系密切，两国高层领导人保持互访非常重要。交流促进相互了解，而了解是建立友好关系的基础。

环球时报：近年来，每次中越两国领导人会面时，都会强调两国关系是“同志加兄弟”。您如何解读中越关系是“同志加兄弟”？

阮荣光：上世纪20年代，越南第一位共产党人胡志明与毛泽东、周恩来等中共革命家建立了深厚的友谊。他们下决心将各自国家的人民从帝国主义、殖民主义的枷锁中解放出来。如今，越南共产党和中国共产党领导各自国家的人民实现了民族解放，推进了国家建设。在这一过程中，双方并肩战斗、互相帮助。今天，越中两国在各自的革新开放和改革开放事业中也进行了富有成效的合作，取得显著成就。

环球时报：越南和中国同是社会主义国家，您怎么看中国式现代化？

阮荣光：中国是世界第二大经济体，生产力处于较高水平。由于越中两国有一些相似之处，例如都是社会主义国家，都坚持共产党的领导，一些社会经济管理机制也比较接近，所以我认为中国式现代化对于越南经济社会发展具有启发意义，值得借鉴参考。

环球时报：您一直关注和研究中国的发展，而且还是《习近平谈治国理政》一书越南文版的主要翻译者之一。您此前也曾提到，近几年，每年都会主持或参加至少一本有关中共理论书籍的翻译。围绕这些书籍，越南读者的反馈如何？

阮荣光：在越南，有不少中文书籍被译成越南文，并且受到越南读者的欢迎。我翻译或参与翻译、校对过一些中文书籍，最感兴趣的是理论类著作，其中包括《习近平谈治国理政》。

理论著作的目标读者群是领导干部和学者。我翻译理论著作不是为了获取稿酬，而是为了让越南读者更深入地了解中国，了解中国改革开放成功的原因，了解中国的发展经验，增进两国精英人士的相互了解，促进两国关系发展。

在越南，很多翻译过来的中文书籍受到读者的关注，有些书还因读者需求增加而再版。我认为，中国改革开放进程中出现的理论问题以及中国解决这些问题的办法是越南读者感兴趣的。

环球时报：在中美竞争的背景下，越南被一些西方媒体看作今年美国拉拢对抗中国的一个重点对象。一些观察人士担心美国把越南当成其“印太战略”的棋子。您是否会有这种担心？

阮荣光：美国有美国的战略，越南有越南的战略，这很正常，但那些担心越南成为美国战略棋子的人，是因为他们没有充分了解越南独立自主的外交政策，也没有充分了解越中全面战略合作伙伴关系。

历史证明，越南进行革新开放事业，包括坚持独立自主、多元化、多边化的外交政策是正确的。越南要借鉴国际经验，但主要还是依靠自己的力量，研究和制定解决自己国家事务的方针、政策和措施，不能受制于外来压力，不让自己变成别人手中的一张牌。因此，我根本不担心有人利用越南来对抗其他国家。越南多次强调不选边站，而是选择正义、选择国家利益，这就能避免被他国利用。

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