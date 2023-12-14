人民网东京12月14日电 （记者岳林炜）由日本侨报社主办、中国驻日本大使馆等担任支持单位的日本第六届“难忘的旅华故事”征文大赛12日在东京揭晓评选结果并举行颁奖仪式。日本公司职员高畑友香撰写的《香香·中国和我》获得“中国大使奖”，日本滋贺县知事三日月大造、松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎和团长森下洋子获得“特别奖”。中国驻日本大使吴江浩出席颁奖仪式并为部分获奖者颁发奖状。

第六届“难忘的旅华故事”征文比赛颁奖仪式现场。人民网记者 岳林炜摄

吴江浩在颁奖仪式上发表致辞表示，中日邦交正常化50余年来，两国关系在艰难曲折中取得长足发展。两国各界人士始终秉持和平友好信念，矢志不渝开展交流合作，为推动中日关系排除干扰持续前行发挥了重要作用。希望日本民众更多亲身了解和体验新时代中国发展，同中国朋友增进交往和友谊，共同开创两国关系的光明未来。

高畑友香在获奖作品讲述她与中国旅日大熊猫“香香”的奇妙情缘。高畑友香表示，感谢过去五年来“香香”带给她的温暖和热情。“不管我们是亲近还是分离，我永远爱你，希望我们在中国再见。”高畑友香在颁奖仪式上表示，今后将继续讲述自己和“香香”的故事，把自己的体验分享给更多人，以此促进日中友好交流。

三日月大造、清水哲太郎、森下洋子等其他获奖者也分别通过现场发言或视频方式介绍自己的旅华故事。他们纷纷表示，旅华经历是人生重要财富，不仅极大改变了中国观，也令自己深感和平共处是日中唯一正确相处之道。万里之行始于足下，愿努力推动日本社会客观认识当代中国，致力于深化两国交流合作。

据主办方介绍，征文对象为全体有旅华经历的日本人，此次共征得稿件230余篇，投稿人涵盖日本社会各界人士。获奖作品已在日结集出版。

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