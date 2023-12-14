人民网布鲁塞尔12月14日电 （记者牛瑞飞）第五届离岸双创发展论坛12日在比利时布鲁塞尔举行，海内外近70位政府官员、学者、专家，企业家、青年学生和专业人士代表欢聚一堂，在“凝聚共识，共享机遇”的主题下交流看法、分享经验、畅谈合作。天津市人民政府副市长李文海、中国驻比利时大使曹忠明、比中经贸委主席贝尔纳·德威特、比利时皇家医学科学院院士皮特·赫德温、中欧创新创业协会会长宋志伟、中欧生命科学联盟主席高惠等嘉宾出席论坛活动。

李文海在致辞中向长期以来关心、关注、支持天津发展的海外侨胞、国际友好人士表示诚挚的问候。他表示，中欧双方应该加强市场、资本、技术优势互补，推进传统产业升级和新兴产业发展，探索合作新模式。期待参加本次论坛的嘉宾充分交流、积极对接，取得积极成果。希望天津离岸基地积极探索离岸科创中心的建设，不断深化和提升服务海外人才的能力与水平。

曹忠明在致辞中表示，本次论坛以“凝聚共识，共享机遇”为主题，很好地表达了当前企业家、创业者对中比、中欧合作交流的共同愿望和现实需求。期待以这次论坛为契机，深入探讨中比、中欧企业、机构创新创业交流合作新机遇，达成新共识，促进新发展。我们支持中国企业在比设立研发中心，开展研究和技术交流，促进创新开放合作，也欢迎比利时的企业、人才、优质项目充分利用天津等地区提供的优惠政策，共享中国发展机遇，实现创新创业梦想，为推进中比全方位友好合作伙伴关系增添新动力，作出新贡献。

主旨演讲环节中，皮特·赫德温以“中欧创新模式、文化思维与经济发展的比较”为主题分享了他的见解。他从文化背景、创新模式和发展模式三个方面对中欧进行了对比分析，并结合他个人指导中国留学生的经验，详细论述了中国、欧洲和美国学生在学习和创新方面的异同。他认为中欧在技术创新、人才培养和企业投资等方面有着良好的合作基础和广阔前景，并呼吁增强人员交流、技术互通和项目合作。

宋志伟紧接着发表了题为“欧洲企业和人才在中国发展的意愿与需求”的演讲。他系统阐述了欧洲创新人才和企业对于在中国发展的期望，特别是在当前中欧关系和国际形势变化的背景下，他强调了欧洲企业，在当前形势下，与中国在投资、经贸、人才流动和技术合作等方面继续合作的当下受益点和未来发展的战略空间。宋志伟认为离岸模式在未来中欧合作中将起到积极和有效的作用，他期待与国家海外人才离岸创新创业基地（天津滨海新区）在离岸模式方面进行深入探讨和合作，旨在为中欧双方的创新合作搭建平台和提供服务。

贝尔纳·德威特在分享中强调了规划中欧合作的路径和方法的重要性，建议选择适当的领域和方式开展合作。他提出高校、科研机构和产业园应率先开展合作，重点关注生物医药、新能源和数字经济等领域的交流与互动，尝试以离岸方式促进成果转化。德威特先生还表达了对参与离岸模式的中比服务平台的极大兴趣。

在商务推介环节，以“回归凝聚力量，创新成就梦想”为题，从搭建引才平台、建设创业平台、打造服务平台三个方面介绍了天津面向海外人才的政策、服务与平台。

离岸双创发展论坛已连续举办四届，这次是首次在境外举办，使得论坛更加国际化、专业化，能更好地倾听、了解海外人才的需求，更好地交流创新创业的新趋势、新方法，为未来开展合作创造条件、打下基础。活动由天津市人力资源和社会保障局、天津市商务局、天津市外事工作办公室、天津市经济技术开发区管理委员会主办，中欧创新创业协会、天津市经济技术开发区科技创新局、天津市经济技术开发区滨海－中关村科技园、国家海外人才离岸创新创业基地（天津滨海新区）负责承办，中欧生命科学联盟作为协办单位为本次活动提供支持与服务。

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