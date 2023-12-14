中新网12月13日电(张奥林)86年前的今天，日本侵略者攻陷南京，让这座六朝古都变为人间地狱。持续40多天的浩劫，30万同胞惨死在侵略者的屠刀之下，酿成了震惊中外的南京大屠杀。然而，对于这段铁证如山的历史罪行，至今仍有部分日本右翼政客公开否认。

12月13日是第十个南京大屠杀死难者国家公祭日。当天上午，南京大屠杀死难者国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行。图为国家公祭仪式现场。中新社记者 泱波 摄

12月13日是第十个南京大屠杀死难者国家公祭日。当天上午，南京大屠杀死难者国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行。图为国家公祭仪式现场。中新社记者 泱波 摄

12月13日是第十个南京大屠杀死难者国家公祭日，5天前，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆(以下简称“纪念馆”)举行了2023年新征文物史料新闻发布会，日本上海派遣军报道部、华中方面军特务部木村中佐的《从军日志》等多项重要文物史料入藏纪念馆。

在当天的史料捐赠现场，美籍华人鲁照宁展示了《纽约时报》等14家报纸，这些媒体报道了当时侵华日军在上海和南京等地的暴行，以及中国抗战等内容。其中，两份美国报纸还报道了日军“百人斩”暴行，日军罪行再添铁证。

然而，面对如山的铁证，仍有部分日本右翼政客执迷不悟，颠倒黑白。

2023年10月8日，杭州第19届亚运会闭幕，下届亚运会主办城市的市长按照惯例应该参加闭幕式，并接过亚奥理事会会旗。而2026年亚运会主办方名古屋市的市长，正是那个曾多次发表否认南京大屠杀言论的河村隆之。

他在赛前再次大放厥词，称：“我认为南京事件并未发生。由于这一观点无法改变，为了避免引起不必要的麻烦，我不会参加(闭幕式)。”或许是因为“心虚”，最终他并未出席闭幕式。

不仅如此，今年8月15日是日本宣布无条件投降78周年纪念日，当天上午，日本首相岸田文雄向靖国神社供奉了名为“玉串料”的祭祀费。此外，包括经济安保担当大臣高市早苗、自民党政调会长荻生田光一在内的多名日本政客，还前往靖国神社进行了参拜。10月17日，在靖国神社举办的所谓“秋季大祭”中，岸田再次以首相名义供奉祭品。

在靖国神社中被供奉的14名甲级战犯中，就包括南京大屠杀的元凶、原日本陆军大将松井石根。

作为侵华日军华中方面军司令官，松井石根有意纵容部队施行种种暴行，对惨无人道的南京大屠杀负有不可推卸的罪责。1948年11月12日，他被远东国际军事法庭判处绞刑，12月23日在东京巢鸭监狱被执行死刑。

不过，面对右翼妄图否认历史的种种行径，日本也不乏爱好和平的有识之士。

在南京大屠杀惨案发生86周年前夕，日本市民组织“延续南京记忆会”在大阪集会，用实证诉说这段悲痛过往，并呼吁日本民众勿忘南京大屠杀。此前，包括日本前首相鸠山由纪夫和海部俊树等多位日本政要，也曾针对南京大屠杀向中国人民道歉。

86年过去，对于那段惨痛的历史，日本部分右翼政客如果执迷不悟地一条道走到黑，必将使日本堕入深渊。否认历史，不仅是对日本国民的误导，更是对全球和平的阻碍。

历史不容篡改，尤其对于南京大屠杀这样严重的罪行，日方有责任正视过去，以确保这样的悲剧永不重演。只有正视历史，才能让历史的伤痕愈合，为中日友好的未来奠定坚实的基础。

（来源：中国新闻网）

(责编：艾雯、刘洁妍)