人民网首尔12月13日电 （记者马菲）“2023韩中媒体论坛”11日在韩国首尔举行。中国驻韩国大使邢海明、韩国舆论振兴财团理事长金孝在出席论坛并致辞，来自中韩两国的记者和学者参加论坛并进行相关讨论。

邢海明表示，过去一年里，中韩关系总体保持稳定发展，两国经贸产业深度融合，中韩人员往来加速恢复。日前，中国驻韩国使馆阶段性减免赴华签证费，这将进一步便活跃中韩间人员往来。无论形势如何变化，中韩间互利共赢的底色不会改变，共同发展的愿景也不会改变。

邢海明表示，上个月，中共中央政治局委员、外交部长王毅在釜山同韩国外长朴振举行会谈，双方确认中韩战略合作伙伴关系定位，商定持续沿着这一方向向前推进，这在当前具有重要意义。正如王毅外长指出的，中韩关系发展应始终锚定友好合作的大方向，这对双方来说是必须做好的必答题，而非选答题，我们有条件也必须要把中韩关系发展好。希望通过今天的论坛，两国媒体人士能增进理解、凝聚共识，更好地传播弘扬中韩友好、推动两国关系向好发展。

金孝在表示，建交以来，韩中两国各领域合作实现了跨越式发展。站在两国关系的新的历史节点上，双方应回顾过去30余年的发展经验，并以此为基础，共同努力、携手合作，一同开启双边关系新的30年。希望本次论坛能成为韩中关系新时代、新视角、新展望的起点。

论坛上，来自中韩两国的记者和学者就中韩经济合作、文化交流、民意改善和媒体作用等问题进行了深入交流。

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