伴随全球航空运力逐步恢复至疫情前水平，航空服务市场也正不断迸发出新的增长活力。12月12日，空中客车公司在北京发布的最新《全球航空服务市场预测》报告预计，伴随全球航空旅行复苏以及数字化、智能化等服务新需求的增长，全球航空服务市场价值将从2023年的1300亿美元增至2042年的2550亿美元，其中中国有望超过欧美，成为全球最大航空服务市场。

报告指出，全球航空服务市场将从维修、培训与运行以及优化升级等多方面实现价值增长。其中维修领域被预测在未来20年中具备最大市场增长潜力，预计到2042年将有超17000架飞机退役，将迎来更多二次利用、维修和回收的市场机遇；在培训和运营领域，预计至2042年全球将需要培训出220万飞行员、技术人员及机组人员；同时伴随智能化、绿色化等服务新需求不断增长，优化升级将在三大类领域中实现最高增长率，预计年复合增长率将达5.1%。

“但同时全球航空服务市场仍存在较大的不确定性，受到地缘政治危机、汇率波动、全球供应链不稳定、旅游业复苏放缓以及可持续发展下成本增加等多种负面因素扰动。”空客中国客户服务战略、发展及运营副总裁胡永东表示，在充满不确定性的环境中，亚洲地区主要是中国承载着全球航空服务市场未来增长的最大希望，预计2042年中国航空服务市场份额将提升至全球的21%。

空客预测，2042年中国航空服务市场价值将达到541亿美元，复合年增长率为5.8%，需要服务的在役飞机将超过10930架；随之带动的飞行员、技术人员和机组人员的需求增长将超过一倍以上，从2023年的21.2万人增加到2042年的56.1万人；同时在维修、培训、优化升级等三大服务市场领域中，维修同样将约占总市场份额的80%，而优化升级将成为最具增长潜力的市场，复合年增长率将达6.5%。

胡永东表示，对中国市场的看好首先来源于对中国经济前景的乐观预期，在中国经济持续复苏的带动下，当前国内客货运输量正在快速增长，将成为航空服务市场增长的坚实底盘；同时中国相关政策也正不断强化这一增长预期。

“面对未来中国航空服务市场的发展趋势和行业需求，空客也将继续坚持本地化与全球化相结合的战略，进一步拓展航空服务业务。”空客中国副总裁、客户服务负责人赵辰表示，比如在运行支援保障方面，我们在中国建立了空客海外唯一的全天候紧急修理保障中心，能够为中国客户提供从技术评估到方案实施等一系列本地化工程支援；同时还将空客大数据创新平台“智慧天空”（Skywise）与中国本地化方案相结合，推出SkyChina为客户提供飞机健康检测和预测性维修等智能化服务，降低意外故障和维修延误的风险。

据了解，空客在成都建立的飞机全生命周期服务中心预计将于2024年1月正式投入运营，这也是空客在中国建立的首个以可持续发展理念为主导的中老龄飞机一站式服务中心，将为中国飞机运营商提供飞机停放与存储、飞机转租、恢复运营所需的升级改装、机身维护、拆解回收、二手可用航材交易等全方位的解决方案。（经济日报记者 杨啸林）

来源：经济日报客户端

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