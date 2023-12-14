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太极拳在迪拜“圈粉”

2023年12月14日09:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月13日电 （记者管克江）周日清晨，世界最高塔——迪拜哈利法塔下的草坪上，一群身穿中式练功服的人们排成队列，伴着舒缓的古典民乐，起势、野马分鬃、白鹤亮翅……近年来，每周练习太极拳已经成为许多迪拜民众的爱好。

迪拜民众在练习太极拳。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜民众在练习太极拳。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

活动组织者、迪拜中华武术团负责人刘桦津介绍，她们在疫情期间开始在线上教授太极拳，分享使身心健康的锻炼方式，得到很多人响应。转入线下后，自发前来学习健身气功、太极拳、太极剑、太极扇等的迪拜民众越来越多，如今已经有来自50多个国家的近200人经常性参加活动。她说：“迪拜2020世博会期间，我们团队曾受邀在中国馆前表演。现在，每到周末，我们就在迪拜市中心的公园（South Ridge Park）开展公益的武术分享活动，向各国民众展示中国武术、中国文化的多彩魅力。”

罗伯特在练习太极球。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

罗伯特在练习太极球。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

一名来自英国的太极拳爱好者罗伯特说，他练习过空手道，但是练习太极拳让自己的体能得到了全面提高。“太极拳刚柔并济。通过学习太极拳，我对中国文化和古老的哲学有了深刻了解，也让我对自己有了新认知。”

部分中国武术爱好者合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

部分中国武术爱好者合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

作为建交庆祝活动的一部分，迪拜歌剧院将在中国2024年农历春节前举办华人春晚。据介绍，届时迪拜中华武术团编排的节目将登上歌剧院舞台。

(责编：王禹蘅、常红)

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