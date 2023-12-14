继本月初宣称对中国人工智能算力新型芯片实行禁售规则后，美国商务部长雷蒙多近日正与美国芯片制造商英伟达讨论该公司为中国开发的三款新型人工智能芯片的细节。

英伟达表示，所有程序均遵循美国商务部对华人工智能芯片出口限制，但雷蒙多周一表示，商务部正在调查上述三款芯片的具体细节，以确保不违反出口管制。

美国政府声称，出口管制是为了防止中国获得加强其军事能力的最尖端的技术，特别是人工智能领域。

周一，雷蒙多在接受路透社采访时表示，英伟达“能够、将会、也应该”向中国出售人工智能芯片，并补充说，大多数人工智能芯片均用于商业。同时，雷蒙多重申了上月她在里根国防论坛（Reagan National Defense Forum）上的观点：“不允许出口最复杂、处理能力最强、能够被中国用来训练其前沿人工智能模型的芯片。”

此前，雷蒙多曾承认，认为美国能够阻止中国技术发展这一想法是不现实的，美国政府的目标，是延缓中国的发展。

“我们最终要做的，就是跑快点。多做一点事情，跑快一点，从而让我们领先。”雷蒙多表示。

即便如此，这也应该建立在公平竞争的基础上，而不是将贸易和技术武器化。贸易霸凌和保护主义只会进一步坚定中国加速研发自主芯片和人工智能技术的决心。

日本五大全国性报纸之一的《日本经济新闻 》与荷兰学术出版业巨头爱思唯尔的联合调查显示，2021年，中国发表人工智能相关论文43000篇，将近美国的两倍。其中，在被引用次数最多的论文中，中国占7401篇，比美国高约70%，驳斥了中国人工智能研究只是数量领先而不是质量领先的说法。

美国政府坚持对最新一代芯片实施最严厉的出口管制，反而给本国企业的利益造成了无法估量的伤害。无论是英伟达、高通还是英特尔，没有谁想看到自家的芯片堆放在仓库里积灰。

此前，美国半导体行业协会曾批评美国政府对芯片的出口管制，警告这一做法“无益于国家安全，却可能伤害美国半导体生态”，这只是在鼓励“海外客户寻求美国以外的其他商家”。

一直以来，美国政府否认企图在经济上伤害中国或妨碍其发展，但美国的最新举措，进一步展示出其出于政治目的而迫使美国科技行业与中国“脱钩”的企图。

本文译自《中国日报》12月12日社论

原标题：Chip export controls ‘national security’ showboating

出品：中国日报社论编辑室

编译：曹静 编辑：李海鹏

(责编：艾雯、刘洁妍)